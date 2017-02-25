Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında çatışma

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında yoğun çatışmalar yaşandığı bildirildi.

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında yoğun çatışmalar yaşandığı bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, dün gece Ermenistan'ın tüm cephe boyunca Azerbaycan mevkilerine sızma girişiminde bulunduğu bildirildi. Azerbaycan askerleri tarafından Ermenilerin sızma girişimine karşılık verildi. Temas hattının Hocavent-Fizuli yönünde stratejik mevkileri ele geçirme girişiminde bulunan Ermeniler ile Azerbaycan güçleri arasında ağır çatışmalar yaşandığı bildirildi. Bakanlık, çatışmalar sonucu, Ermenistan güçlerinin geri çekilmeye zorlandığını, Azerbaycan tarafının kayıplar verdiğini açıkladı. Açıklamada, Ermenistan'ın Azerbaycan mevkilerini top ateşine tuttuğu, Azerbaycan ordusunun da karşılık verdiği belirtildi.

(Kamil Nadirli / İHA)