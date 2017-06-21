Azerbaycan: Ermenistan askeri ele geçirildi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 1 Ermeni askerinin ele geçirildiğini açıkladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 1 Ermeni askerinin ele geçirildiğini açıkladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 20 Haziran akşamı Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin istihbarat-sabotaj grubu birliklerinin temas hattında savunma hattını geçmeye çalıştığını bildirdi. Azerbaycan askerlerinin sızma girişimini fark etmesiyle çıkan çatışmada Ermenilerin istihbarat-sabotaj grubunun kayıp vererek geri çekilmek zorunda bırakıldığı kaydedildi. Çıkan çatışmada 1 Ermeni askerinin canlı olarak ele geçirildiğini belirten Bakanlık yetkilileri, olayla ilgili ek bilgi verileceğini bildirdi.

(Kamil Nadirli / İHA)