Azerbaycan: Ermenistan askeri ele geçirildi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 1 Ermeni askerinin ele geçirildiğini açıkladı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 1 Ermeni askerinin ele geçirildiğini açıkladı. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 20 Haziran akşamı Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin istihbarat-sabotaj grubu birliklerinin temas hattında savunma hattını geçmeye çalıştığını bildirdi. Azerbaycan askerlerinin sızma girişimini fark etmesiyle çıkan çatışmada Ermenilerin istihbarat-sabotaj grubunun kayıp vererek geri çekilmek zorunda bırakıldığı kaydedildi. Çıkan çatışmada 1 Ermeni askerinin canlı olarak ele geçirildiğini belirten Bakanlık yetkilileri, olayla ilgili ek bilgi verileceğini bildirdi. (Kamil Nadirli / İHA)
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