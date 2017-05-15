Azerbaycan, Ermenistan'a ait uçaksavar füze sistemini imha etti
Azerbaycan ordusu, hava sahasını ihlal eden Ermenistan'a ait uçaksavar füze sistemini imha etti.
Azerbaycan ordusu, hava sahasını ihlal eden Ermenistan'a ait uçaksavar füze sistemini imha etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Füzuli-Hocavent bölgesindeki Azerbaycan-Ermenistan temas hattında, Azerbaycan hava sahasını tehdit eden Ermenistan'a ait "OSA" tipi uçaksavar füze sisteminin imha edildiği bildirildi. (Kamil Nadirli /İHA)
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