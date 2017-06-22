Azerbaycan, Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü

Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan'a ait insansız hava aracının düşürüldüğü bildirildi.

Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan'a ait insansız hava aracının düşürüldüğü bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 21 Haziran akşam saatlerinde Azerbaycan-Ermenistan cephe hattının Terter bölgesinde, Ermenistan'a ait 1 insansız hava aracı Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşları yaparken belirlendi. Açıklamada, hava aracının Azerbaycan askerleri tarafından açılan ateş sonucu düşürüldüğü belirtildi.

(Kamil Nadirli/İHA)