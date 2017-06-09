Azerbaycan Enerji Bakanı İstanbul'da hayatını kaybetti

Azerbaycan Enerji Bakanı Natiq Aliyev, İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan özel bir hastanede öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

Azerbaycan Enerji Bakanı Natiq Aliyev, İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan özel bir hastanede öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

Azeri Bakan Aliyev, 3 Haziran'da Bakü'de geçirdiği kalp krizi sonrası, ambulans uçakla İstanbul'a getirilmiş, ardından 4 gün önce söz konusu hastanede tedavi altına alınmıştı. Azeri Bakan'ın tedavi edildiği hastane bir açıklama yaparak, Aliyev'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Azeri Bakan'ın tedavi altına alındığı ve bugün hayatını kaybettiği hastaneden yapılan açıklama şu şekilde:

"Azerbaycan Enerji Bakanı Sayın Natiq Aliyev, 03.06.2017 tarihinde Bakü'de geçirdiği kalp krizi sonrası yapılan ilk müdahale ile hayata döndürülmüş, tıkalı koroner damarlar açılarak, stent takılmıştır. İleri derecede kalp yetersizliği nedeniyle Bakü'ye gelen kalp cerrahisi ekibi tarafından dolaşım destek cihazı bağlanarak, 05.06.2017 tarihinde ambulans uçak ile hastanemize nakledilmiştir. Yoğun tıbbi tedavi ile kan basıncı yükseltilemeyen hastaya kalp pompasına bağlanarak ileri kalp yetersizliği tedavisi başlamıştır. Kalıcı yapay kalp destek cihazı takılması planlanan hastada 08.06.2017 tarihinde, sabah saatlerinde ani gelişen beyin kanaması nedeniyle beyin ölümü gerçekleşmiştir. Sayın Bakan, 08.06.2017 öğlen saatlerinde vefat etmiştir."

(Hüseyin Coşkun - Murat Horoz / İHA)