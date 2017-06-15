Azerbaycan dosta güven, düşmana korku verdi

Azerbaycan ordusu tatbikat yaptı.

Azerbaycan ordusu tatbikat yaptı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin mühendis-istihkam birliklerinin katılımıyla taktiksel tatbikat yapıldığı belirtildi. Tatbikat kapsamında birliklerin zorlu arazi koşullarında manevrası, taarruz operasyonlarına hazırlanılması gibi görevler yerine getirildi, birliklerin savaşa hazırlık durumu değerlendirildi.

