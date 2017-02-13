13.02.2017 14:49 Azerbaycan'da yeni bakanlık kuruldu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Ulaştırma, İletişim ve Yüksek Teknolojiler Bakanlığı kurulması kararını imzaladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Ulaştırma, İletişim ve Yüksek Teknolojiler Bakanlığı kurulması kararını imzaladı.

Azerbaycan'da Ulaştırma Bakanlığı ve İletişim ve Yüksek Teknolojiler Bakanlığı birleştirilerek Ulaştırma, İletişim ve Yüksek Teknolojiler Bakanlığı oluşturuldu. Yeni bakanlık görevine, İletişim ve Yüksek Teknolojiler Bakanı Ramin Guluzade atandı.

(Kamil Nadirli / İHA)

