01.02.2017 11:02 Azerbaycan'da terör operasyonu: 4 terörist öldürüldü

Azerbaycan'da terör saldırısı planlayan gruba yapılan operasyonda 4 terörist öldürüldü. 1 terörist de sağ ele geçirildi. Azerbaycan'da terör saldırısı planlayan gruba yapılan operasyonda 4 terörist öldürüldü. 1 terörist de sağ ele geçirildi.

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisinden yapılan açıklamada, yurt dışı bağlantılı olduğu tespit edilen ve terör eylemi planlayan bir gruba operasyon düzenlendiği belirtildi. Operasyon sırasında teröristlerin güvenlik güçlerine otomatik silahlarla ateş açması üzerine çıkan çatışmada 4 terörist öldürüldü, 1 terörist sağ ele geçirildi.

(Kamil Nadirli / İHA)

