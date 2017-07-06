Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Azerbaycan'da saldırının ardından hüzün ve öfke hakim
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Azerbaycan'da saldırının ardından hüzün ve öfke hakim

Ermenistan ordusunun Azerbaycanlı sivilleri hedef alan ve biri çocuk 2 sivilin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıya Azerbaycan halkı dünya kamuoyunun tepki göstermesini bekliyor.

Ermenistan ordusunun Azerbaycanlı sivilleri hedef alan ve biri çocuk 2 sivilin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıya Azerbaycan halkı dünya kamuoyunun tepki göstermesini bekliyor.
Ermenistan ordusunun Azerbaycanlı sivilleri hedef alan ve biri çocuk 2 sivilin hayatını kaybettiği saldırı sonrası ülkede öfke ve hüzün hakim. Azerbaycan'da akredite olunmuş askeri ataşeler saldırılara hedef olan Alhanlı köyüne giderek yaşanan acıya tanıklık etti. Saldırının yaşandığı noktada dehşetin izleri dururken, Azerbaycan halkı dünya kamuoyundan saldırıya tepki göstermesini bekliyor. Yaşanan olayın kendisini rahatsız ettiğini vurgulayan köy sakini Penah Hüseyinov, "Bütün uluslararası kuruluşlar bu olayı görmezden geliyor. Bizim topraklarımızda gözü olanlara derslerini vermek lazım. Devletimizin güçlü ordusu ve güçlü Cumhurbaşkanı var. Biz çalışacağız ki Zehra bebeğin ve ninesinin kanı yerde kalmasın" diye konuştu.
Köy öğretmeni Filgeh Aliyeva, "Ben bütün Azerbaycan'ın anneleri adından sesleniyorum. Yüzlerle Zehra gibi bebeklerimizi kurban verdik. Biz hiç kimsenin toprağını istemiyoruz ve kendi topraklarımızı da hiç kimseye vermiyoruz" dedi.
Bütün saldırılara rağmen Azerbaycan halkı topraklarını asla terk etmeyeceklerini söyledi.
Ermenilerin 2 gecede 10 adet havan topuyla saldırı düzenlendiğini belirten Mezahir Guliyev, "Ayın 2 si ve 4'ünde köye 10 tane havan topu mermisi düştü. Ermeniler, Azerbaycan topraklarından Karabağ'dan çıkmalı. Benim toprağımdan çıkıp gitsin. Karabağ Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçasıdır. Eğer çıkmazlarsa zorla çıkaracağız" dedi.
İntigam Hazıyev ise, "Günahsız bir meleğin hayatını kaybetmesi. İster Avrupa'da, ister Minsk'te oturan herkes bilmeli ki bu günahsız melekten onun da evinde var, o ölen anneden onun da evinde var, o dendi çeken abladan onun da evinde var. Bunu bile bile görmezden geliyorlar. Eğer Ermenilerin bizim topraklarımızdan çıkarabiliyorsalar çıkarsınlar, eğer yapamıyorlarsa bizim devletimiz de, güçlü ordumuz da var" ifadelerini kullandı.
4 Temmuz gecesi Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın sivil yerleşim bölgelerini hedef almış, saldırıda 50 yaşındaki Sahibe Guliyeva ve 16 aylık torunu hemen 5 metre yakınlarına bir havan mermisi isabet etmesi sonucu hayatını kaybetmişti.
(Kamil Nadirli /İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Azerbaycan'da saldırının ardından hüzün ve öfke hakim
Merkel'den G20 Zirvesi açıklaması
Eşini boğazını keserek öldüren koca tutuklandı
Eskişehirspor kayyuma doğru gidiyor
Sadık Özköseoğlu, Kickboks'ta Avrupa Şampiyonu oldu
Avrupa Şampiyonluklarını 15 Temmuz şehitlerine armağan ettiler
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
AP, Türkiye'yle müzakerelerin askıya alınmasını kabul etti
AP, Türkiye'yle müzakerelerin askıya alınmasını kabul etti
Sedat Peker'den Adalet Yürüyüşü çağrısı!
Sedat Peker'den Adalet Yürüyüşü çağrısı!
AP'den Türkiye'ye: Akkuyu'yu durdur
AP'den Türkiye'ye: Akkuyu'yu durdur
Erdoğan'ın Katar kararı! Suudi Arabistan çok bozulacak
Erdoğan'ın Katar kararı! Suudi Arabistan çok bozulacak
Hollanda'dan vatandaşlarına '15 Temmuz' uyarısı
Hollanda'dan vatandaşlarına '15 Temmuz' uyarısı
YPG: Türkiye'nin askeri hazırlıkları savaş ilanı
YPG: Türkiye'nin askeri hazırlıkları savaş ilanı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Azerbaycan'da saldırının ardından hüzün ve öfke hakim
Azerbaycan'da saldırının ardından hüzün ve öfke hakim
Merkel'den G20 Zirvesi açıklaması
Merkel'den G20 Zirvesi açıklaması
Eşini boğazını keserek öldüren koca tutuklandı
Eşini boğazını keserek öldüren koca tutuklandı
Eskişehirspor kayyuma doğru gidiyor
Eskişehirspor kayyuma doğru gidiyor
Sadık Özköseoğlu, Kickboks'ta Avrupa Şampiyonu oldu
Sadık Özköseoğlu, Kickboks'ta Avrupa Şampiyonu oldu
Avrupa Şampiyonluklarını 15 Temmuz şehitlerine armağan ettiler
Avrupa Şampiyonluklarını 15 Temmuz şehitlerine armağan ettiler
'AP'nin kararına saygı duymak durumundayım'
'AP'nin kararına saygı duymak durumundayım'
İstanbul'da otomobilden 5 kilo altın çalındı: O anlar kamerada
İstanbul'da otomobilden 5 kilo altın çalındı: O anlar kamerada
Şehit uzman çavuş kuzeniyle aynı kaderi paylaştı
Şehit uzman çavuş kuzeniyle aynı kaderi paylaştı
Pilottan kuleye 'balon' uyarısı
Pilottan kuleye 'balon' uyarısı
Hakan Balamir son yolculuğuna uğurlandı
Hakan Balamir son yolculuğuna uğurlandı
Putin İstanbul'a gelecek mi ?
Putin İstanbul'a gelecek mi ?

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English