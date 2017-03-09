Azerbaycan'da feci kaza: 5 ölü, 21 yaralı

Azerbaycan'da meydana gelen trafik kazasında 5 üniversite öğrencisi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.
Azerbaycan'da meydana gelen trafik kazasında 5 üniversite öğrencisi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. Üniversite öğrencilerini taşıyan minibüsün, Bakü-Sumgayıt yolu kenarında duran kamyona arkadan çarpması sonucu 5 üniversite öğrencisi hayatını kaybetti. Korkunç kazada 21 kişi de yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Kamil Nadirli / İHA)
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