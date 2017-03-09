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Azerbaycan'da feci kaza: 5 ölü, 21 yaralı
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Azerbaycan'da feci kaza: 5 ölü, 21 yaralı

Azerbaycan'da meydana gelen trafik kazasında 5 üniversite öğrencisi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

Azerbaycan'da meydana gelen trafik kazasında 5 üniversite öğrencisi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.
Üniversite öğrencilerini taşıyan minibüsün, Bakü-Sumgayıt yolu kenarında duran kamyona arkadan çarpması sonucu 5 üniversite öğrencisi hayatını kaybetti. Korkunç kazada 21 kişi de yaralandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Kamil Nadirli / İHA)

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