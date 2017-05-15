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Az maliyet çok iş: Giresunspor
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Az maliyet çok iş: Giresunspor

TFF 1. Lig'in en düşük maliyetli kadrosuna sahip olan Giresunspor, kendisinden iki kat fazla maliyetli rakiplerini geride bırakarak, Play-Off'u garantiledi. Yeşil-beyazlı ekip 40 yıllık bir hayalin peşinde Süper Lig'e göz kırptı.

TFF 1. Lig'in en düşük maliyetli kadrosuna sahip olan Giresunspor, kendisinden iki kat fazla maliyetli rakiplerini geride bırakarak, Play-Off'u garantiledi. Yeşil-beyazlı ekip 40 yıllık bir hayalin peşinde Süper Lig'e göz kırptı.
Play-Off'a kalan Yeşil-Beyazlı ekibin Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, İHA'ya yaptığı değerlendirmede, "Camia olarak çok mutluyum, gerçekten bu şehrin böyle güzel şeylere ihtiyacı var. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bütün şehrin ve bizim isteğimiz bundan sonra başlıyor, herkesin bayraklarla şehri donatması lazım. Herkes ve buraya Play-Off'a gelecek rakip, bu şehrin ne kadar kararlı olduğunu görecek. İnşallah 40 senelik hayalide başaracağız diye düşünüyorum" dedi.

"O GÜN GÜNÜNDE OLAN KAZANIR"
Play-Off'ta sıralamayı değerlendirmek için daha erken olduğunu ifade eden Bozbağ, "Sıralamayla ilgili şuanda bir şey diyemiyorum. Son maçları oynadıktan sonra bakacağız ona. Play-Off'ta kimin çıktığı önemli değil sonuçta kim olursa olsun bir yerde karşılaşacaksınız, şimdi karşılaşmazsan eşleşmede eşleşmede olmazsa, finalde karşılaşacaksın. Play'Off'un rakibi olmaz, iyi konsantre olan, o gün gününde olan kazanır" ifadelerini kullandı.
"Giresun'un Süper Lig'e ihtiyacı var" diyen Bozbağ, "Bugünlere el birliği ile geldik, el birliği ile omuz omuza bu mücadeleye devam edeceğiz. Bu şehrin Süper Lig'e ihtiyacı var, inşallah bu Süper Lig'i bu memlekete yaşatacağız. 40 yıllık özlem, bu özlemin peşinde çekilmiş onca çile şimdi onları bir kalemde silip atmanın ve bu mutluluğu yaşamanın zamanı. İnşallah en güzel şekilde bu Play-Off'tan istediğimiz alıp çıkacağız" diye konuştu.
(Resul Yanbul / İHA)

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