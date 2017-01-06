Ayyıldız Tim'den ABD'ye siber saldırı karşılığı

Türk hackerlardan oluşan Ayyıldız Tim Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın "Türkiye elektrik sistemine Amerikan siber saldırısı olduğu" açıklamasından sonra hareket geçti. Grup yaklaşık 120 bin üyesini acil kodu ile harekete geçiren Ayyıldız Tim, Rusya'da kendilerine benzer biçimde ülke adına hareket eden hackerlarla yapılan mutabakatla ABD enerji sektörüne siber saldırılar başlattı.

EN BÜYÜK ENERJİ ŞİRKETİNE SALDIRI

Ayyıldız Tim karşılık olarak ABD enerji santallerine ve savunma sistemlerine saldırı başlattığını duyurdu. İlk hedef elektrik dağıtımını tekelinde tutan dünyanın en büyük 4. şirketi General Electric of Amerika.

Kaynak: Eylem.com.tr