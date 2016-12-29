29.12.2016 16:21 Ayvalıklı çocuklar kodlamada sınırları zorluyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, temeli geçen yıl Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen öncülüğünde atılan ve Cunda Mesleki Teknik Anadolu Lisesi laboratuarında 3 ay devam eden çocuklara yönelik ilk kodlama etkinliği meyvelerini vermeye devam ediyor. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, temeli geçen yıl Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen öncülüğünde atılan ve Cunda Mesleki Teknik Anadolu Lisesi laboratuarında 3 ay devam eden çocuklara yönelik ilk kodlama etkinliği meyvelerini vermeye devam ediyor.



Bu süreçte eğitim alan çocuklar, kendilerini geliştirmelerinin ardından arkadaşlarına Türkiye'nin ilk çocuk mentörleri olarak eğitim verdiler.



Ayvalık'ta; Türkiye'nin ilk çocuk mentörleri ile yapılan kodlama etkinliğine ilgi büyük olurken, etkinlik Geçmişten günümüze bilgisayar sergisi ile başlayıp, bilgilendirme semineri ve algoritma, bilgisayar kodlama ve robotik kodlama uygulaması ile sona erdi.



Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen'in öncülüğünde yapılan etkinlikte çok sayıda Ayvalıklı çocuk; algoritma-bilgisayar ve robotik kodlaması ile tanışıp aynı zamanda çocuk mentörlerin yardımı ile uygulama yapma imkânı buldu.



Etkinliğe destek veren Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneği (Femin&Art) Ayvalık Şube Başkanı ve Yazılım Mühendisi Gamze Oruç Altınok, "Geçen yıl Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen öncülüğünde başlatmış olduğumuz kodlama eğitimi sonucunda şu an mentörlük görevini yapan çocuklarımız bu işi daha iyi öğrenmek için benle eğitimini devam ettirdiler. Kısa bir sürede görsel algoritmik eğitimi tamamlayıp, farklı programlama dilleri ile özellikle java programlama dili üzerinde yoğunlaşıp ve veri tabanı programlama eğitimlerini almaya devam ediyorlar. Çocuklarımızda gördüğüm bu ışığı arkadaşları ile paylaşmalarını istedim. Daha sonra araştırma yaptım ve gördüm ki; Türkiye'de birçok kodlama etkinliği yetişkinler ve bilişim uzmanları tarafından yapılıyor. Kısa zamanda çok sayıda çocuğumuza ulaşıp kodlama etkinliğini yaygınlaştırmak için çocuk mentörlerimiz ile böyle bir etkinliği yapma kararı aldık. Bu yüzden şu an yapmış olduğumuz bu etkinlik Türkiye'nin ilk çocuk mentörleri tarafından yapılan bir etkinlik oldu. Yaşadığımız yer olan Ayvalık'a daha büyük katkı sağlamak amacıyla farklı projeler üretmeyi sürdüreceğiz. Aynı zamanda bu çocuklarımız ile Dünya geneli yapılan kodlama yarışmalarına hazırlanıyoruz. Ayvalıklı çocuklarımıza bu imkanı sağlayan başta Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı'ya İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen'e ve etkinliğimize destek veren sponsorlarımıza ve çocuklarımızın duyarlı ailelerine şahsım ve çocuklarımız adına çok teşekkür ederim." dedi.



Gerçekleştirilen etkinliğe katılan Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı ise; teknoloji ile ilgili gelişmelerin eğitim ve öğretime katkısının yadsınamaz olduğunu vurgulayarak, "Bugün burada da Uluslar arası Femin&Art Derneği Ayvalık Şubesi'nin çocuklarımıza kodlama ve algoritma konularında bilgi ve becerilerini arttıracak 4 ay süren bir çalışma yaptılar. Bunun sonucunda da çocuklarımıza başarı belgeleri ve sertifikalarını dağıttık. Burada kazanmış oldukları tecrübelerle, edinmiş oldukları bilgilerle hem ulusal hem de uluslararası yarışmalara çok rahat bir şekilde katılmış olacaklar. Tabi bu çocukların vizyonunu, misyonunu açacak çalışmadır. Bu tür çalışmalar başarıyı beraberinde getiren hususlardır ve başarı olduğu sürece de biz bundan büyük bir memnuniyet duyarız. Bundan bir ay kadar önce de Altınova Mahallemizdeki Cihan Yorgun Okulumuzda da kodlama ve algoritma çalışması yapmıştık. Bu nedenle de biz, Milli Eğitim Bakanlığı'nın gelecek yıl sunacağı bu eğitim hizmetini şimdiden başlattık. Tabiki bu durum bizim için son derece gurur verici" diye konuştu.



Öte yandan okul velilerinden Hüseyin Şalmanlı da çağımızın en büyük hastalığının internet üzerinden oynanılan oyunlarla, telefonlar olduğunu hatırlatarak, "Bu programın oldukça faydasını gördük. Bunun yanı sıra bu programla, çözümlemeyi öğreniyorlar. Çözümleme de; bir problemle karşılaştıklarında nasıl bir yol izleyeceklerine yardımcı oluyor. Mesela en azından bir matematik problemini nasıl çözümleyebileceğini bu programlama sayesinde daha rahat çözüyorlar. Tabi bu durum da öğrencimizin diğer derslerinde de başarılı olmasını sağlıyor" dedi.

