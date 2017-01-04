04.01.2017 19:32 Ayvalık'ta jandarma hırsızlara göz açtırmadı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde hırsızlık zanlıları yakalandı. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde hırsızlık zanlıları yakalandı.



Altınova'da devriye görevi yapan jandarma ekipleri, dün gece iskele civarında şüpheli H.K. (15) ve Y.K. (15) adlı gençleri yakaladı. İki genç, bölgedeki evlere girenlerin TOKİ evlerinde yaşayan başka gençler olduğunu itiraf etti. Hemen harekete geçen jandarma ekipleri, belirtilen adrese baskın yaptı. Çalıntı eşyalar ele geçirilirken, yapılan operasyonda S.B. (20) ve Ö.K. (35) yakalandı. S.B'nin Burhaniye Açık Cezaevi'nden firar ettiği belirlendi. 15 yaşındaki H.K ve Y.K. serbest bırakılırken, S.B. ve Ö.K. adliyeye sevk edildi.

