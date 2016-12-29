29.12.2016 16:33 Ayvalık Off-Road Kulübü yeni yönetimini belirledi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, kısa bir süre önce kurulan Ayvalık Off-Road Doğa ve Motor Sporları Kulübü gerçekleştirdiği ilk genel kurul toplantısıyla yeni yönetimini belirledi. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, kısa bir süre önce kurulan Ayvalık Off-Road Doğa ve Motor Sporları Kulübü gerçekleştirdiği ilk genel kurul toplantısıyla yeni yönetimini belirledi.



Ayvalık'ın turistik kırsal mahallesi Mutluköy'de kulüp üyelerinden Erdinç Tügen'e ait Nostalji Restaurant'ta gerçekleşen genel kurulda; kulübün başkanlığına Murat Silahşör yeniden getirilerek güven tazeledi.



Yapılan genel kurulda; Ahmet Sezer, Gökhan Gökalp, Ali Ürümbük, Bülent Çaldemir, Ercan Aydoğan, Sabri İlker Demirel, Cüneyt Mengen, İbrahim Dinç ve İsmail Demirci'nin yönetim kurulu üyelikleri görevlerine getirildi.



Geçtiğimiz Mayıs ayı içerisinde bir grup Off-Road tutkunu tarafından kurulan kulübün ilk kongresinde yeniden Başkanlık görevine getirilen Murat Silahşör hedeflerinin Ayvalık'ın sesini Off-Road alanında da duyurabilmek olduğunu söyledi.



Başkan Silahşör ilk hedeflerinin ise Türkiye genelindeki Off-Road yarışmalarında kulübün yer almasını sağlayabilmek olduğunu da sözlerine ekledi.

