07.01.2017 13:58 Ayvalık buz tuttu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde soğuk hava ve kar hayatı olumsuz etkiledi. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde soğuk hava ve kar hayatı olumsuz etkiledi.



Bir gün önceki şiddetli yağmurun ardından dün gece başlayan kar yağışı yollarda buzlanmalara sebep oldu. Sürücüler zor anlar yaşarken, işe giden bazı vatandaşlar, buzda kayıp düşerek hastanelik oldu. İlçede toplu ulaşım araçlarının birçoğu, gece el frenlerinin donması sebebiyle sefere çıkamadı.



Kaymakam Namık Kemal Nazlı, ilçedeki araçlarda kış lastiği bulunmaması yüzünden ulaşımda ciddi sıkıntılar yaşandığını kaydetti.



Ayvalık Belediyesi'nin sabahla birlikte tuzlama çalışmalarına başladığını belirten Kaymakam Nazlı, "Ayvalık'ta özellikle ilçe merkezinde buzlanma oldu. Belediye tuzlama yapıyor" diye konuştu.

