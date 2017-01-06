06.01.2017 13:54 AYTO ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Aydın'a e-sınav geliyor

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yazılı olarak yapılan sınavlarına yönelik yaptığı değişiklikler kapsamında, sürücü adaylarına yönelik sınavlar, elektronik ortamda yapılmaya başlamıştı. Elektronik Sınav Uygulamasının Aydın'da da yapılması için girişimde bulunan Aydın Ticaret Odası (AYTO) ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülken, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ile bir araya geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yazılı olarak yapılan sınavlarına yönelik yaptığı değişiklikler kapsamında, sürücü adaylarına yönelik sınavlar, elektronik ortamda yapılmaya başlamıştı. Elektronik Sınav Uygulamasının Aydın'da da yapılması için girişimde bulunan Aydın Ticaret Odası (AYTO) ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülken, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ile bir araya geldi.



Ticaret Odası İlkokulu'nda düzenlenen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, AYTO Başkanı Hakan Ülken, AYTO Meclis Başkan Yardımcısı Bülent Durak, AYTO Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Şahbaz, AYTO Genel Sekreteri İlknur Kabasakal, Aydın Sürücü Kursları Derneği Başkanı Nurettin Gümüştaş, sürücü kursu faaliyeti gösteren işletme sahipleri katıldı.



Aydın'da faaliyet gösteren sürücü kurslarının talebini hatırlatan AYTO Başkanı Ülken, ehliyet almak isteyen Aydınlıların da mağdur olduğunu belirterek "E-sınav merkezinin bir an önce Aydın'da açılmasını istiyoruz. Bu konuda Aydın Ticaret Odası olarak gereken katkıyı yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha tekrarlamak istiyorum." dedi.



E-sınav merkezi açılması ile yetkinin Milli Eğitim Bakanlığı'nda olduğunu kaydeden İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ise, "E-sınav merkezi için Süleyman Demirel Anadolu Lisesi'nde bir yer tahsis edeceğiz, fiziki koşullar için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bu konuda elimizden geleni yapıyoruz. Talebimizi de Bakanlığımıza ilettik. Hızlandırılması ve bir an önce Aydın'da açılması için elimizden geleni hep birlikte yapacağız." diye konuştu.



Aydın Sürücü Kursları Derneği Başkanı Nurettin Gümüştaş da, Aydın Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ve AYTO Başkanı Hakan Ülken'e teşekkür ederek "Aydın Sürücü Kursları ve Aydın halkının mağduriyetinin giderilmesi için verdiğiniz katkıları unutmayacağız." dedi.

