05.01.2017 20:04 Aytemiz Alanyaspor kamp çalışmalarına devam etti

Aytemiz Alanyaspor'da devre arası hazırlıkları yapılan çift antrenmanla devam etti. Aytemiz Alanyaspor'da devre arası hazırlıkları yapılan çift antrenmanla devam etti.



Alanyaspor, ikinci yarı hazırlıklarını yoğun şekilde sürdürüyor. Turuncu-yeşilli takım sabah antrenmanını Goldcity Otel'in spor salonunda yaptı. Futbolcular yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda kuvvet ve dayanıklılık içeren istasyon çalışması yaptı. Aytemiz Alanyaspor'un akşam antrenmanı ise otelin futbol sahalarında yapıldı. Futbolcular akşam antrenmanına 'yüksek irtifa antrenman maskesi' takarak toplu halde koşuyla başladı. Yüksek rakımda koşuyormuş gibi efor sarf eden futbolcular bu maske sayesinde akciğer performansını artırmaya yönelik çalışma yaptı. Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular dayanıklılık içeren çalışmalar yaptı. Büyük bölümü yağmur altında gerçekleştirilen ve yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanı futbol şube sorumlusu Fahri Özçelik de izledi.



Turuncu-yeşilli takım kamp çalışmalarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

