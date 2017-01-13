13.01.2017 20:45 Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor sınavına hazır

Aytemiz Alanyaspor yarın karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını son antrenmanla tamamladı. Aytemiz Alanyaspor yarın karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını son antrenmanla tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak, Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını tamamladı. Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde Teknik Direktör Hüseyin Kalpar, gözetiminde gerçekleşen antrenman koşu ve 5'e 2 top kapma ile başladı. Ardından çıkış koşuları yapan futbolcular esneme hareketleriyle ile antrenmanı sonlandırdı. Antrenmana sakatlıkları süren ve milli takımlarında bulunan Gassama, Sackey, Deniz Vural ve N'Sakala katılmazken, ikinci yarıda takımda düşünülmeyen Sajad, Gökay Iravul ve Ba da çalışmada yer almadı. Maç yarın Alanya Oba Stadı'nda 13.30'da başlayacak.

(Erdal Anak /İHA)

