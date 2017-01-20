Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş sınavına hazırlanıyor
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş sınavına hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşacak Aytemiz Alanyaspor, antrenman çalışmalarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşacak Aytemiz Alanyaspor, antrenman çalışmalarını sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş ile sahasında karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü.
Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Beşiktaş maçı hazırlıkları alt yapı antrenörü Mustafa Camunak yönetiminde yapıldı. Antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Çabukluk, 5'e 2 pas çalışmasının ardından idman taktik çalışmayla noktalandı.

"BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİNDE BİR KAN DEĞİŞİKLİĞİ SÖZ KONUSU"
İdmanı izleyen Sportif Direktör Taner Savut, yollarını ayırdıkları ve 3 sezondur birlikte büyük başarılar yaşadıkları Kalpar'a teknik direktörlük hayatında başarılar diledi. Pazartesi Günü Beşiktaş ile normalde sezonun ikinci yarısının ilk maçını oynayacaklarını söyleyen Savut, "Beşiktaş maçı öncesinde bir kan değişikliği söz konusu. Alt yapı hocaları nezaretinde Beşiktaş maçına hazırlanıyoruz. Beşiktaş büyük bir takım ama kendi sahamızda oynayacağız. Yapılaması ve yapılmaması gerekenler konusunda hazırlanıyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Puan ve puanlar için çalışacağız" dedi.

"GUERRİER RAHATSIZLIĞINI ATLATTI"
Takımda eksik oyuncular hakkında da bilgi veren Savut, Deniz Vural'ın uzun süren sakatlığının söz konusu olduğunu, Sackey'in bireysel performans antrenörü eşliğinde çalıştığını belirtti. Beşiktaş maçında Candeias ve Omeruo'nun da kart cezalı olacağını hatırlatan Savut, Guerrier'in de ufak rahatsızlığını atlatarak takımla birlikte çalıştığını bildirdi.

"DEVRE ARASINDA İYİ HAZIRLANDIK"
Beşiktaş maçından umutlu olduğunu dile getiren Savut şöyle konuştu:
"Devre arasında iyi hazırlandık. Yaşanan gelişmelerin takımı çok etkilemeyecek. Son maçta şansız bir maç oynadık. Maçın ilk dakikasında gol yedik, sonra 2 ve 3. goller geldi. Bunlar altından kalkacak kolay şeyler değil. Ancak maçta reaksiyon gösterdik ve toparlandık, çabaladık ama sonucu puan ve puanlara getiremedik."

"GERÇEK PERFORMANSIMIZI SAHAYA YANSITACAĞIZ"
Savut, takımda çok önemli oyuncularının eksik olduğunu ve bu oyuncuların da yerlerinin zor doldurulduğunu ifade ederek, "Afrika kupasında oyuncularımız var, sakatlıklarımız var ama tam kadro hazırlandığımızda gerçek performansımızı sahaya yansıtacağımızı düşünüyorum."
(Erdal Anak /İHA)


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Katliam gibi kazada bir aile yok oldu
Trump protesto edildi
Trump, yemin için kongre yolunda
Cezaevi yangınında zehirlenen genç hayatını kaybetti
Orgeneral Akar'dan hudut birliklerinde denetleme
Anayasa değişikliği teklifinde 12. madde görüşülüyor
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Trump'tan Türkiye'yi kızdıracak hamle! O isme teklif etti
Trump'tan Türkiye'yi kızdıracak hamle! O isme teklif etti
Meclis'te CHP'li Tuncay Özkan'ın isyanı
Meclis'te CHP'li Tuncay Özkan'ın isyanı
Muammer Güler için flaş karar!
Muammer Güler için flaş karar!
Trump'a 'tarihi' devir teslim!
Trump'a 'tarihi' devir teslim!
Almanya istihbaratından PKK itirafı!
Almanya istihbaratından PKK itirafı!
Merkel Türkiye’ye geliyor
Merkel Türkiye’ye geliyor
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Katliam gibi kazada bir aile yok oldu
Katliam gibi kazada bir aile yok oldu
Trump protesto edildi
Trump protesto edildi
Trump, yemin için kongre yolunda
Trump, yemin için kongre yolunda
Cezaevi yangınında zehirlenen genç hayatını kaybetti
Cezaevi yangınında zehirlenen genç hayatını kaybetti
Orgeneral Akar'dan hudut birliklerinde denetleme
Orgeneral Akar'dan hudut birliklerinde denetleme
Anayasa değişikliği teklifinde 12. madde görüşülüyor
Anayasa değişikliği teklifinde 12. madde görüşülüyor
Mehmet Şimşek'ten Sputnik'in haberine yalanlama
Mehmet Şimşek'ten Sputnik'in haberine yalanlama
Muammer Güler için flaş karar!
Muammer Güler için flaş karar!
Trump Beyaz Saray'a geldi
Trump Beyaz Saray'a geldi
'El Bab'a Türk'ün demir yumruğu inmeli'
'El Bab'a Türk'ün demir yumruğu inmeli'
Meclis'te gerginlik
Meclis'te gerginlik
Dink davasında 51 isim tanık olarak dinlenecek
Dink davasında 51 isim tanık olarak dinlenecek

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English