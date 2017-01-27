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Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor sınavına hazır
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Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor sınavına hazır

Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Antalyaspor'la karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarını tamamladı. Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde, altyapı antrenörü Mustafa Camunak yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana milli takımlarında bulunan N'Sakala ve Gassama ile sakatlığı süren Deniz Vural katılmadı. İdmanda Sackey takımdan ayrı çalıştı. İdmana katılan turuncu-yeşilli futbolcular koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas ve top kapma çalışması yaptı. Antrenman, çıkış koşularıyla sona erdi. Neşeli geçen antrenman sırasında oyuncuların hırslı oldukları gözlendi. Antrenmanın ardından futbolcular kampa girmek üzere Antalya'ya hareket etti. Aytemiz Alanyaspor'un yeni anlaştığı teknik direktör Safet Susiç ise çalışmalarına salı gününden itibaren başlayacak.
(Erdal Anak /İHA)


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