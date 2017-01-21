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Aytemiz Alanyaspor'a Yunan stoper
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Aytemiz Alanyaspor'a Yunan stoper

Aytemiz Alanyaspor son olarak Yunanistan Süper Lig ekiplerinden PAOK'da forma giyen 29 yaşındaki stoper Giorgios Tzavellas'ı transfer etti.

Aytemiz Alanyaspor son olarak Yunanistan Süper Lig ekiplerinden PAOK'da forma giyen 29 yaşındaki stoper Giorgios Tzavellas'ı transfer etti.
Tzavellas, kendisini 2,5 yıllığına turuncu-yeşilli renklere bağlayan imzayı Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde attı. Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Giorgios Tzavellas'ın takıma güç katacağına inandığını söyledi. Ara transfer döneminde 4'üncü imzayı attırdıklarını kaydeden Çavuşoğlu, "Kendisine çok sayıda teklif olmasına rağmen bizi tercih etti. Tzavellas'ın Alanyaspor'da başarılara imza atacağına inanıyorum. Transferde emeği geçen menajer Cenk Yazıcı'ya da ayrıca teşekkür ederim" dedi.

"BURADA DA BAŞARILI OLMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIM"
İyi ve hedefleri olan bir kulübe geldiği için mutlu olduğunu söyleyen Giorgios Tzavellas ise, "Beni çok sıcak karşıladılar. Öncelikle bunun için teşekkür ederim. Her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Burada da başarılı olmak için çalışacağım" dedi.
Son 4 sezondur PAOK'ta forma giyen Tzavellas, daha önce Monaco, Frankfurt ve Panionios'da da forma giydi. PAOK formasıyla 2 Şampiyonlar Ligi ve 19 UEFA Avrupa Ligi maçına çıkan tecrübeli stoper, Yunanistan'ın milli formasını da 18 kez terletti.
(Erdal Anak / İHA)


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