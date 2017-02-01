01.02.2017 20:16 Aytemiz Alanyaspor 4 eksikle çalıştı

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Gençlerbirliği ile mücadele edecek olan Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklara devam ediyor. Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Gençlerbirliği ile mücadele edecek olan Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklara devam ediyor.

Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde, Teknik Direktör Saffet Susic yönetiminde yapılan idmana futbolcular ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman dar alanda taktik çalışma ve orta, şut çalışmasıyla tamamlandı. Çalışmalara milli takımlarda bulunan Gassama ve N'Sakala ile ara transferde kadro dışı bırakılan Carlos Garcia Badias ve Nuru Suley katılmadı. Hafif sakatlığı bulunan Sackey ise takımdan ayrı çalıştı.

(Erdal Anak /İHA)

