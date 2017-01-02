02.01.2017 14:16 AYSO'dan Aydın ihracatına eğitim desteği

Aydın Sanayi Odası'nın 'Aydın İhracatına Eğitim Desteği' projesi kapsamında dış ticaret eğitimi verildi. Aydın Sanayi Odası'nın "Aydın İhracatına Eğitim Desteği" projesi kapsamında dış ticaret eğitimi verildi.



Aydın Sanayi Odası'nın Güney Ege Kalkınma Ajansı'ndan teknik destek kazanan "Aydın İhracatına Eğitim Desteği" başlıklı projesi kapsamında 27-28 Aralık 2016 tarihlerinde iki gün süren dış ticaret eğitimi gerçekleştirdi.



AYSO Başkanı Mehmet Yunus Şahin, yaptığı açıklamada; "Eğitimin amacı AYSO Üyelerinin, Uluslararası Pazarlamanın tüm süreçlerinin analiz etmelerine, İhracatta Müşteri Bulma ve Uluslararası Pazar Araştırma çalışmalarının nasıl yapıldığı hususunda katkı vermektir. Eğitim, Aydın Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu bünyesinde bulunan bilgisayarlı dersliklerinde interaktif şekilde verilmiştir. AYSO üyesi 10 firma yetkilisi katılmıştır. Dış ticaret Eğitimleri, AYSO üyelerinin beklentileri doğrultusunda, katılımcıların dış ticarette üst seviye yetkinliğe ulaştıracak bilgi, birikim ve tecrübeye sahip olabilmeleri için devam edecektir" dedi.

