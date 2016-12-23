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AYSO, Aydın Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti
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AYSO, Aydın Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti

Aydın Sanayi Odası (AYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yunus Şahin, Yönetim Kurulu üyeleri Merve Alpargun Altıntaş, Mehmet Küçük ve Sinan Yılmaz Aydın Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürü Abdurrahman Akın' ı ziyaret etti.

Aydın Sanayi Odası (AYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yunus Şahin, Yönetim Kurulu üyeleri Merve Alpargun Altıntaş, Mehmet Küçük ve Sinan Yılmaz Aydın Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürü Abdurrahman Akın' ı ziyaret etti.

Türkiye'de meydana gelen terör saldırılarında ötürü duydukları derin üzüntüyü dile getirerek AYSO Başkanı Şahin,"AYSO olarak, gece gündüz demeden halkın can ve mal güvenliğini sağlamak için cansiperane görevini yerine getiren polisimizin yanındayız. Terör saldırılarında hayatını kaybeden emniyet mensuplarına Allah'tan rahmet, yakınlarına, Emniyet Teşkilatı'na başsağlığı, yaralı polis kardeşlerimize de acil şifalar diliyoruz. Derin üzüntü içerisindeyiz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu' nun çağrısı ile oda ve borsa yönetimleri olarak Polis teşkilatlarını ziyaret ediyoruz. Aynı duygular içinde TOBB Başkanımızın da taziyelerini iletiyorum. Yaşadığımız ortak acılar bizi daha da birbirimize kenetliyor. Bu güç, teröre destek veren hainlerin planlarını bozacak ve onları yok edecektir. Bizler dün polisimizin yanındaydık, bugün de polisimizin yanındayız yarın da polisimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diyerek taziye mesajlarını iletti.

Yaşanılan bu sıkıntıların paylaşımında sivil toplum örgütlerinin, diğer kurum ve kuruluşların, okulların, mahalle sakinlerinin, toplumuna her kesimden vatandaşların manevi destekleri ile acılarının bir nebze olsun hafiflediğini belirten Aydın Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürü Abdurrahman Akın ise, acılarını paylaşan herkese teşekkür etti. Teşkilat olarak fedakarca çalıştıklarını belirten Akın, "Hain saldırı sonrası her gün sabahtan gece yarılarına kadar vatandaşlarımız taziye ve destek ziyareti için geliyorlar. Bizleri ziyaret eden sizlerin, vatandaşlarımızın içtenliği ve samimiyeti bizlere büyük güç veriyor. Aydınlı sanayicilerimize ve TOBB camiasına sizler vasıtasıyla teşekkür ederim. Gerçekten biz büyük ve çok güçlü bir milletiniz. Bir araya geldiğimizde önümüzde hiçbir güç duramaz. Tarih bunu defalarca yazmıştır. Evlerinde hazırladıkları ikramları bizlere getiren vatandaşımızın duyarlılığı acımızı bir nebze olsun dindiriyor. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Sizlere de desteklerinizden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.
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