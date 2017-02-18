Ayşenur Arslan 'Evet'çilerle 'Hayır'cıları karıştırdı!

Halk TV'deki Medya Mahallesi programı bırakıp Bir Gün Gazetesi'nde köşe yazarlığına başladı.

Köşesinde anayasa değişikliği teklifinin referanduma sunulması sonrası ortaya çıkan anketleri değerlendiren Arslan, 'EVET'çilerle 'HAYIR'cıları karıştırdı.

"EVET DİYENLER KESİN KARARLI" İFADESİNİ KULLANDI

Referandum anketlerinde "Hayır diyenler kesin kararlı" diyeceği yerde "EVET diyenler kesin kararlı" ifadesi kullanması üzerine okuyucularından tepki aldı.

OKUYUCULARINDAN ÖZÜR DİLEDİ

Bunun üzerine Twitter hesabından açıklamada bulunan Arslan, okuyucularından özür diledi: "Çok özür dilerim. Yazımda kararlılar ve kararsızların durumundan söz ederken evet ve hayırı ters kullanmışım! Tabii ki evetçilet kararsız!"