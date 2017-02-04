Aysel Tuğluk e-postayla Kandil'e çağrılmış!

Terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'a, terör örgütü KCK/TM sözcülerinden Nihat Oğraş'ın Kandil'e gelmesi ve örgütün üst düzey yöneticileriyle görüşebileceği yönünde talimat verdiği elektronik posta tespit edildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Tuğluk hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan 117 sayfalık iddianame, 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) kuruluşu, yapısı, amaçları ve faaliyetleri hakkında detaylı bilgiye yer verildi.

Terör örgütü PKK'nın yasama organı olan DTK mensuplarınca, 14 Temmuz 2011'de sözde "özerklik" ilan ettikleri bildirilen iddianamede, terör örgütü KCK/PKK mensuplarını desteklemek amacıyla düzenlenen kitlesel eylemlere katılım kararı aldıkları ve çağrılar yaptıkları belirtildi.

İddianamede, DTK'nın, terör örgütü KCK/PKK'nın, kırsal alandaki faaliyetlerini azaltmak zorunda kaldığı kış aylarında örgütün güçlü olduğu izlenimi vermek ve kitleyi canlı tutabilmek için şehir merkezlerinde kitlesel eylem yapılması kararları alarak uyguladığı kaydedildi.

TALİMAT ALARAK EYLEM VE MİTİNGLERE KATILDI

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile avukatlarının görüşme notlarının da yer aldığı iddianamede, notlarda Öcalan'ın DTK yapılanması, faaliyetleri ve yöneticileriyle ilgili yönlendirme ve uyarma gibi talimatlar verdiğinin anlaşıldığı vurgulandı.

DTK yöneticilerinin ilan ettikleri sözde "demokratik özerlik" ile ilgili ısrarlı yönlendirmelerinin bulunduğu, bu kapsamda terör örgütü elebaşının DTK'nın kuruluşu ve işleyişini bizzat açıklamalarıyla örgütlediğinin görüldüğü anlatılan iddianamede, Tuğluk'un terör örgütü PKK/KCK'nın talimatları doğrultusunda DTK organizesinde gerçekleştirilen birçok eylem, miting, basın açıklaması ve terör örgütü mensuplarının cenaze törenlerine katıldığının belirlendiği aktarıldı.

E-POSTA İLE KANDİL'E GELMESİ YÖNÜNDE TALİMAT

İddianamede, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında teknik takibi yapılan e-posta adresinde, Tuğluk'a terör örgütü KCK/TM sözcülerinden Nihat Oğraş'ın Kandil'e gelmesi ve örgütün üst düzey yöneticileriyle görüşebileceği yönünde talimat verdiği elektronik postanın ortaya çıktığı vurgulandı.

DTK ÖRGÜTÜN ALT YAPILANMASI

E-postada, DTK içerisinde faaliyet yürüten heyetin uluslararası güçler ile diplomasi çalışması yapmalarına ilişkin talimatların gönderildiğine işaret edilen iddianamede, DTK'nın örgütün bir alt yapılanması olduğu, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın ve örgütün üst düzey yöneticilerinin emir ve talimatları doğrultusunda hareket ettiğinin anlaşıldığı vurgulandı.

AYSEL TUĞLUK KAÇ YILLA YARGILANIYOR?

İddianamede, Tuğluk hakkında "silahlı terör örgütünü kurma ve yönetme" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezasına, mahkumiyeti halinde Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinde öngörülen hak yoksunluklarına hükmedilmesine karar verilmesi isteniyor.