10.02.2017 13:17 Ayrıldığı sevgilisini sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu

İstanbul Bağcılar'da bir kişi ayrıldığı kız arkadaşını sokak ortasında pompalı tüfekle vuruldu. Vurulma anı güvenlik kamerasına yansırken, genç kızı öldüren adamın sosyal medya hesabından cinayeti işleyeceğini daha önce duyurduğu, hatta alacağı cezayı bile hesapladığı ortaya çıktı. İstanbul Bağcılar'da bir kişi ayrıldığı kız arkadaşını sokak ortasında pompalı tüfekle vuruldu. Vurulma anı güvenlik kamerasına yansırken, genç kızı öldüren adamın sosyal medya hesabından cinayeti işleyeceğini daha önce duyurduğu, hatta alacağı cezayı bile hesapladığı ortaya çıktı.

Olay, Bağcılar Çınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sevgilisi M.A.K.'den bir süre önce ayrılan Cansu Çartı (17), sabah saatlerinde çalıştığı börekçiye giderek aldığı börekleri arabaya yükleyip sokağa çıktı. Bir süre önce ayrıldığı M.A.K. yanında taşıdığı pompalı tüfekle kendisini takip etti. Bir süre sonra Çartı'ya seslenen zanlı, bu sırada genç kız kaçmaya çalıştığı sırada pompalı tüfekle peş peşe ateş ederek Çartı'yı öldürdü. Kaçmaya çalışan M.A.K. de polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanıp gözaltına alındı. M.A.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cansu Çartı'nın cenazesi ise toprağa verildi.

Öte yandan, pompalı tüfek ile vurularak öldürülen Cansu Çartı'nın babasının geçen yıldan beri cezaevinde olduğu, ailesine bakmak için börekçi dükkanında çalıştığı öğrenildi. Görgü şahitleri ise, "Cansu kızımız yerde yatıyordu, kanlar içindeydi. Tampon yaptık. Bağrışmalar oldu. Cansu iki kez can havliyle bağırdı. Dehşet bir olaydı. Her sabah dükkanı açmaya gelirdi. Arabasıyla poğaçaları alıp dükkanına götürüyordu" dedi.



OLAY ANI KAMERADA

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, pompalı tüfek ile öldürülen kızın börek arabası ile sokakta yürüdüğü görülüyor. Ardından beze sarılı silahını çıkarıp koşarak gelen eski sevgilisi pompalı silahı doğrultup kızı vuruyor. Vurulan genç kız yere düşüyor. Kıza yardım için sokakta bulunan dükkan sahiplerinin çıktığı görülüyor.



KATİLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI CİNAYET HABERCİSİ OLDU

Kendisinden ayrılan Cansu Çartı'yı öldüren M.A.K.'nin ise sosyal medya hesabından cinayet öncesi yaptığı paylaşımda, "Her şey üzerime geliyor. 36 seneyi göze alır gibi" diye yazdığı ortaya çıktı.

(Volkan Kayalar/İHA)