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Ayrıldığı kocası tarafından 2 kez bıçaklandı, hayatı karardı
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Ayrıldığı kocası tarafından 2 kez bıçaklandı, hayatı karardı

Mersin'de 15 yıl evli kaldığı eşinden ayrıldıktan sonra iki defa bıçaklanarak yatağa düşen 4 çocuk annesi kadın, aldığı kilolardan dolayı yürüyemez hale geldi. Şu anda 209 kilo olan, fıtığı bir futbol topundan bile büyük hale gelen kadının, balon ameliyatı olmak için 5 bin liraya ihtiyacı var.

Mersin'de 15 yıl evli kaldığı eşinden ayrıldıktan sonra iki defa bıçaklanarak yatağa düşen 4 çocuk annesi kadın, aldığı kilolardan dolayı yürüyemez hale geldi. Şu anda 209 kilo olan, fıtığı bir futbol topundan bile büyük hale gelen kadının, balon ameliyatı olmak için 5 bin liraya ihtiyacı var.
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı İhsaniye Mahallesi'nde kiracı olarak bir evde yalnız yaşayan 51 yaşındaki Nalan Aygün, zor günler geçiriyor. 15 yıl evli kaldığı eşi tarafından 18 yıl önce ilk olarak bağırsaklarından bıçaklanarak ağır yaralanan, ardından 3 yıl sonra sırtından bıçaklanan kadın o günden sonra kilo almaya başladı. Şu anda 209 kilo olan ve fıtığı bir futbol topundan bile büyük olan 4 çocuk annesi kadın, hayatının büyük bir bölümünü yatakta geçiriyor. Kendini çok zorlayarak ayağa kalksa bile en fazla 2 veya 3 adım atabilen kadın, ameliyat olmak için yetkililerden yardım bekliyor.

"AMELİYAT OLUP AYAĞA KALKIP KENDİME BAKMAK İSTİYORUM"
Durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan Nalan Aygün, 15 yıllık bir evlilik süreci yaşadığını belirterek, "Ancak ayrılma kararı aldıktan sonra bıçaklandım. Bıçaklandıktan sonra yatağa düştükten sonra kilo almaya başladım. 18 yıl önce ilk olarak bağırsaklarımdan bıçaklandım ve bağırsaklarım dışarı çıktı. Ardından 3 yıl sonra sırtımdan bıçaklandım. Bıçaklanmadan önce ben zayıftım. 4 çocuğum olmasına rağmen kilom iyiydi. Yatağa düştükten sonra gittikçe kilo almaya başladım. En son tartıldığımda 209 kiloydum. Kendimi çok zorlayıp kalksam da en fazla 2 veya 3 adım atabiliyorum ve orada kalıyorum. Kalkıp bir bakkala, alışverişe gitme durumumun yok. Şu anda bana komşularım bakıyor. 2 çocuğum benimle görüşmüyor. Benim yanımda kalan 2 çocuğu da devlet ben yatalak durumda olduğum için mağdur olacağından yuvaya koymuşlardı. Ben ameliyat olup, ayağa kalkmak, kendime bakmak istiyorum. Rezil oldum. Kilom çok olduğu için fıtık ve mide küçültme ameliyatını doktorlar yapamıyor. Önce balon ameliyatı olup biraz zayıfladıktan sonra bu ameliyatları olacağım. Normalde yeşil kartım var, ameliyat olabilirim ama balon ameliyatı özel olduğu için para vermem gerekiyormuş" diye konuştu.

"YETKİLİLERDEN TEK İSTEDİĞİM BU AMELİYAT PARASINI KARŞILASINLAR"
Fıtığının günden güne büyüdüğünü kaydeden Aygün, "Bu böyle giderse zaten patlar. Daha önce patladı ve benim bağırsaklarım yine dışarı çıktı. Doktorlar da bana 2, 3 kilodan fazlasını kaldırma bir dönemden sonra patlayacak diyorlar. Bunun patlaması demek bana büyük zarar doğuracaktır. Ameliyatım zaten riskli, patlarsa bu şekilde girersem zaten ameliyata, bu sefer ameliyattan çıkışım yok. Balon ameliyatı için 5 bin lira para istediler. Yetkililerden tek isteğim bu ameliyat parasını karşılasınlar. Bana da değil direk hastaneye versinler ben başka bir şey istemiyorum. Bu para için ameliyat olamıyorum. Yetkililer lütfen yardım etsin. Bu ameliyatı olup, çoluğumu çocuğumu bir araya toplamam lazım. Bu şekilde yaşayamıyorum. Bana yardımcı olmalarını istiyorum" şeklinde konuştu.

"HER GÜN KENDİMİ DİLENCİ GİBİ HİSSETMEYE BAŞLADIM"
Gözyaşları içinde günden güne iyice durumunun kötüye gittiğini vurgulayan Aygün, "Her gün kendimi dilenci gibi hissetmeye başladım. Benim ayağa kalkmam lazım, komşular bakıyor, rezil olmuşum, hiç kimsem yok. Çocuklarımla bir arada yaşamak istiyorum, ayağa kalkmam lazım, ameliyat olmam gerekiyor. Parasal hiçbir şey istemiyorum sadece hastaneye para yatırıp, ameliyat olmak istiyorum. Başka bir beklentim yok. 5 bin lira için çektiğim şu rezilliğe bak. Utanıyorum yemin ediyorum. Anlatıyorum, anlatıyorum sesimi dinlemek mi istemiyor, duymak mı istemiyor, bilmiyorum. Sanki ben cebime para istiyorum. Sadece ameliyat olmak istiyorum. Vallahi sağlam olayım, düzeleyim verilen parayı da yeniden ödeyim ona da razıyım" ifadelerini kullandı.
(Koray Ünlü/İHA)

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