Aynı okuldan 12 TEOG birincisi çıktı

Tokat Gaziosmanpaşa Ortaokulu'ndan 9'u kız olmak üzere 12 öğrenci, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı'nda (TEOG) tüm sorulara doğru yanıt vererek Türkiye birincileri arasına girdi.

Tokat Gaziosmanpaşa Ortaokulu'ndan 9'u kız olmak üzere 12 öğrenci, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı'nda (TEOG) tüm sorulara doğru yanıt vererek Türkiye birincileri arasına girdi.

Tokat Gaziosmanpaşa Ortaokulu'nda sınava giren 377 öğrenciden 12'si 120 sorunun tamamını doğru cevaplayarak TEOG Türkiye birincisi olurken, 7 öğrenci 120'de 119 doğru, 7 öğrenci 118 doğru, 8 öğrenci ise 117 doğru soru yaparak derece elde etti. Türkiye birincisi olan 12 öğrenciden 9'unun kız öğrenci olması ise dikkat çekti. TEOG 1 ve 2'de Türkiye birincisi olan olan Ertuğrul Gazi Güldem ile TEOG 1 ve 2'de bir yanlış yapan Fatmanur Özbek ile Ayça Şengiz başarılarını arkadaşları ile paylaştı. Okulun elde ettiği başarıyı bir araya gelerek değerlendiren öğrencilerden TEOG 1 ve 2 birincisi Ertuğrul Gazi Güldem, kendisine günlük 200 soru çözme hedefi koyarak çalıştığını, fen lisesinde okumayı istediğini söyledi.

Ayça Şengiz ise,"Türkiye 2'ncisi olduğunu belirterek,"Benim için önemli olan bir soru hedefi değildi. Bir konuyu anlayıp onu kendime oturtmamdı. Kendime soru hedefi koymadım. Bunun yerine kaç soru çözersem daha iyi olur yaparak çalıştım. TEOG'a hazırlanacaklar bunu önerebilirim. Fen lisesi hedefimi gerçekleştirdim. Ama önümüzde bu tercih için uzun bir süre var 'acaba hangi lise bana fayda sağlar' diyerek düşünerek geçireceğim" dedi.

Dilara Danışan ise sınavda 120 sorunun tamamını doğru yaparak başarıyı yakaladı. Danışan, başarının inanmakla geldiğini ve kendine güvenerek geldiğini belirtti.

Okul Müdürü İsa Çabuk ise devlet okulu olarak bazı öğrencilerinin 8.sınıfta başka okullara gitmesine rağmen başarıyı yakaladıklarını söyledi. Başarıya inanmış olan öğretmenlerin etkisinin çok büyük olduğunu ifade eden Çabuk, "Mesai saati gütmeden burada çalışıldı. Bu başarıyı bu şekilde yakaladık. Okul olarak öğrencilerimizle velilerimizle bu başarının geleceğine inanmıştık. GOP Ortaokulu küllerinden yeniden doğarak eski çizgisine doğru gitmekte. Kız öğrencilerin başarısı daha çok öne çıktı. Bunun en çok sebeplerinden bir tanesi kız öğrencilerimizin çalışma ortamlarını daha kolay sağlamaları. Her geçen yıl artarak bu başarının devam edeceğine inanıyorum" diye konuştu.

(Nurhan İçmez / İHA)