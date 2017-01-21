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Aynı iş hanına altıncı kez giren hırsızlar kamerada
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Aynı iş hanına altıncı kez giren hırsızlar kamerada

İstanbul Fatih'te bir iş hanına altıncı kez dadanan hırsızlar, bu kez eli boş döndü. İş hanına giren silahlı hırsızların, o anları güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Fatih'te bir iş hanına altıncı kez dadanan hırsızlar, bu kez eli boş döndü. İş hanına giren silahlı hırsızların, o anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Fatih Beyazıt'ta bulunan bir iş hanı, bir hırsızlık çetesinin hedefi oldu. İş hanına belirli aralıklarla giren ve hedefleri nakit para olan hırsızlardan bıkan iş yeri sahipleri geceleri nakit para bırakmaktan vazgeçti. İş yeri sahiplerinin bilinçlenmesiyle, çete son hırsızlık girişiminden eli boş döndü.
Özellikle izin günlerinin gecelerini fırsat bilen hırsızlar, 6'ncı kez iş hanına geldi. 4 kişi oldukları iddia edilen hırsızlar, her zamanki yöntemlerini kullanıp iş hanının arka tarafından içeri girdi. İş yerlerinin kapılarını zorlayan hırsızlar, handaki bir iş yerinde uyuyan çalışan tarafından fark edilince son hırsızlık olaylarından eli boş dönmek zorunda kaldı. Hırsızların son seferinden geriye ise, zorlanan kapıların ve kırılan kilitlerin yol açtığı maddi hasar kaldı.

"CANLARI NE ZAMAN İSTERSE, O ZAMAN GİRİYORLAR"
Hırsızların hedefi olan iş hanında dokuma halı işi yapan Selahattin Solak, yaşadıkları hırsızlık olaylarını anlatarak, "Giriş kapısından girmeleri mümkün değil. Arkadaşlar öyle bir organize ki, nakit para hedefledikleri için canları ne zaman isterse, o zaman giriyorlar. En son gördüğümde 4 kişi girmişti. Ondan önceki de 4 kişiydi. Bu 6'ncı defa girişleri. Hem çatıdan giriyorlar, arka tarafta pencereleri, demirleri kırıp oradan giriyorlar, kapıları parçalıyorlar. Nakit alıyorlar gelince, şu ana kadar mala zarar vermediler. Girdikten 4-5 ay sonra yine giriyorlar. Bilinçli bir şekilde girdikleri için aynı kişiler olduğunu düşünüyorum. Kilitli olması fark etmiyor, gelip paramparça ediyorlar. Bunu genelde zaten cumartesi günleri, izin günleri yapıyorlar. Alarm çalınca aşağıda arkadaşlar varmış, onlar polise haber veriyor, polis geliyor, o şekilde kaçıyorlar. Bazı dükkanlara girmişler, bazılarına girememişler. Son geldiklerinde bir şey alamamışlar, sadece kapılara ve pencerelere maddi hasar verdiler. Şu gördüğünüz kapı camdı, artık demir, yeni yaptırdık" dedi.

HIRSIZLIK ÇETESİ GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan, iş hanına dadanan hırsızlık çetesi handaki güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, handa bulunan bir iş yerinin penceresinden giren hırsızlar, içeride keşif yapıyor. İş yerinde aradığını bulamayan çete, iş yerinin kapısından hanın içerisine giriyor. Hanın içerisindeki kameraya bakan hırsızların birinin elinde silah olması dikkat çekiyor. Bulundukları katta da aradığını bulamayan hırsızlar, merdivenleri kullanarak alt kata iniyor ve kameranın görüş açısından çıkıyor.
(Alper Korkmaz - Hüseyin Coşkun / İHA)


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