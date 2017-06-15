Aynasını kıran motosikletliyi bariyerlere sıkıştırdı

E-5 Otoyolu'nda seyir halinde giderken kavgaya tutuşan motosiklet sürücüsü ile ticari taksi sürücüsü, güvenlik kamerasına yansıdı.

E-5 Otoyolu'nda seyir halinde giderken kavgaya tutuşan motosiklet sürücüsü ile ticari taksi sürücüsü, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Edirnekapı E-5 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otoyolda yoğun trafikte seyir halinde ilerleyen motosiklet sürücüsü, ticari taksi sürücüsü ile tartışmaya başladı. Trafikte seyir halinde giden iki sürücüden motosiklet sürücüsü, taksinin aynasını kırdı. Buna sinirlenen taksi şoförü aracını motosikletlinin üzerine kırdı. Motosiklet sürücüsü bariyere çarparak yaralanırken, ticari taksi sürücüsü hiç bir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Olay anı trafik kamerasında

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılırken, yaşanan kavga anı güvenik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, motosiklet kullanıcısının akıcı trafikte ilerlediği görülüyor. Bir süre sonra ticari taksinin yanına gelen motorcu uzanıp eliyle aracın aynasını kırıyor. Daha sonrada ticari taksi sürücüsünü motosiklete çarparak, sürücüyü bariyerlere fırlatıyor. Taksi şoförü ardından olay yerinden uzaklaşıyor.

