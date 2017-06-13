AYM ikinci bölümü, bireysel başvuruyu Genel Kurula sevk etti

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin açılan TÜRKSAT baskını davasının sivil sanıklarından Aydın Yavuz'un yaptığı bireysel başvuruyu Genel Kurul tarafından karara bağlanmasını gerekli görerek Anayasa Mahkemesi Genel Kuruluna sevk etti.

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin açılan TÜRKSAT baskını davasının sivil sanıklarından Aydın Yavuz'un yaptığı bireysel başvuruyu Genel Kurul tarafından karara bağlanmasını gerekli görerek Anayasa Mahkemesi Genel Kuruluna sevk etti.

