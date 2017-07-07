AYM'den referandum kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM) 16 Nisan'da gerçekleştirilen anayasa referandumunda sandık kurulu mührü taşımayan oy pusulası ve zarfların dışarıdan getirilerek kullanıldığı kanıtlanmadıkça geçerli sayılmalarına ilişkin yapılan bireysel başvurunun 'Yetkisizlik' nedeniyle kabul edilemez olduğunu açıkladı.
Anayasa Mahkemesi (AYM) 16 Nisan'da gerçekleştirilen anayasa referandumunda sandık kurulu mührü taşımayan oy pusulası ve zarfların dışarıdan getirilerek kullanıldığı kanıtlanmadıkça geçerli sayılmalarına ilişkin yapılan bireysel başvurunun 'Yetkisizlik' nedeniyle kabul edilemez olduğunu açıkladı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararda, 16 Nisan 2017'de yapılan halk oylaması devam ederken, bu konuda gelen şikayetler üzerine YSK tarafından, sandık kurulu mührü taşımayan oy pusulası ve zarfların dışarıdan getirilerek kullanıldığı kanıtlanmadıkça geçerli sayılmasına karar verildiği hatırlatıldı. Buna ilişkin gerekçeli kararın 18 Nisan 2017'de YSK'nın internet sitesinde yayınlandığı belirtilen kararda, Halkın Kurtuluşu Partisi tarafından 7 Haziran 2017'de YSK'nın kararına karşı bireysel başvuruda bulunulduğu kaydedildi. Anayasa Mahkemesi, başvuruyu "yetkisizlik" nedeniyle kabul edilemez buldu. (Caner Ünver /İHA)
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