Aylık prim ve hizmet belgelerinin bildirim süresi uzatıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (SGK), 2017 Nisan ayına ait olup en geç 23 Mayıs 2017 tarihine kadar Kuruma internet ortamında gönderilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgelerinin son verilmesi gereken sürenin sadece bu aya mahsus olmak üzere 25 Mayıs 2017 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmasına karar verildiğini açıkladı.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (SGK), 2017 Nisan ayına ait olup en geç 23 Mayıs 2017 tarihine kadar Kuruma internet ortamında gönderilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgelerinin son verilmesi gereken sürenin sadece bu aya mahsus olmak üzere 25 Mayıs 2017 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmasına karar verildiğini açıkladı.

SGK'dan yapılan açıklamada, "Kurumumuza, işverenlerimiz ve meslek kuruluşlarınca yazılı ve sözlü olarak iletilen talepler üzerine yapılan inceleme neticesinde 2017 Nisan ayına ait olup, en geç 23 Mayıs 2017 tarihine kadar Kuruma verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgelerinin bilgisayar sistemindeki yoğunluk nedeniyle internet ortamında gönderilemediği anlaşılmıştır. Bu bağlamda işverenlerimizin mağduriyetinin önlenmesi amacıyla 2017 Nisan ayına ait olup, en geç 23 Mayıs 2017 tarihine kadar Kuruma internet ortamında gönderilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgelerinin son verilmesi gereken sürenin sadece bu aya mahsus olmak üzere 25 Mayıs 2017 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmasına karar verilmiştir. Bu tarihe kadar verilen 2017 Nisan ayına ait aylık prim ve hizmet belgeleri yasal süresi içinde verilmiş sayılacaktır" denildi.

(Pelin Üzek/İHA)