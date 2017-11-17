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'Ayla' filminin Adana'da gala gösterimi yapıldı
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'Ayla' filminin Adana'da gala gösterimi yapıldı

Türkiye'nin Oscar adayı 'Ayla'nın Adana galası, filme esin kaynağı olan Astsubay Süleyman Dilbirliği'nin Kore Savaşı'nda ölümden kurtardığı manevi kızı Ayla (Kim Eunja) ile çocukluğunu canlandıran Kim Seol'ün de katılımıyla yapıldı.

Türkiye'nin Oscar adayı 'Ayla'nın Adana galası, filme esin kaynağı olan Astsubay Süleyman Dilbirliği'nin Kore Savaşı'nda ölümden kurtardığı manevi kızı Ayla (Kim Eunja) ile çocukluğunu canlandıran Kim Seol'ün de katılımıyla yapıldı.
Yönetmenliğini Can Ulkay'ın üstlendiği, Kore Savaşı sırasında yaşanan gerçek bir hikayeyi anlatan Türkiye'nin Oscar adayı Ayla'nın galası Adana'da yapıldı. Gala için sabah saatlerinde Adana'ya gelen film ekibi geceye, filmin minik yıldızı Kim Seol ve Astsubay Süleyman Dilbirliği'nin ölümden kurtardığı 'gerçek Ayla' Kim Eunja ile Burç Kümbetlioğlu, İlber Gürtunca katıldı.
Gösterim öncesi film ekibi sahneye çıkarak seyircileri selamladı. Astsubay Süleyman Dilbirliği'nin Kore Savaşı'nda ölümden kurtardığı manevi kızı Kim Eunja, Türkiye'ye film çekimleri sırasında birkaç defa geldiğini ifade ederek, "Önceleri Türkiye hakkında hiçbir şey bilmiyordum ama beni bulup büyüten babam sayesinde Türkiye hakkında çok şey öğrendim. Türkiye'yi çok seviyorum, hepinizi çok seviyorum. Ben bu filmin insanlara barış getirmesini ve hiçbir ülkede savaş olmadan yaşanmasını diliyorum" dedi.
Kim Eunja, Astsubay Süleyman Dilbirliği'nin geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma alınmasının ardından çok üzgün olduğunu belirterek, "Şu an Süleyman babam yoğun bakımda olduğu için yanımızda değil. Umarım bir an önce kendine gelir iyileşir. Aramıza gelip sizlerin karşısında dik bir şekilde çıkar. Çok dua edin" diye konuştu.
Film oyuncularından İlber Gürtunca ise filme gösterilen ilgiden dolayı çok mutlu olduklarını söyleyerek, "Çok teşekkür ediyorum şu an 2 milyonu geçmiş durumdayız. Süleyman amca hep şunu söyledi 'iyilik yaparsanız iyilik bulursunuz.' Süleyman amca iyilik yaptı ki karşısına hep iyi insanlar çıktı. İyi insanlarla iş yaptı. Özellikle Kore'de ve Kore'den sonra. Ben de onun yakın arkadaşı 'İlhan' karakterini oynadım çok zevkle ve mutlulukla oynadım" şeklinde konuştu.
Ayla'yı canlandıran Koreli minik oyuncu Kim Seol'ün ailesiyle katıldığı gecede minik oyuncu Seol, gösterilen aşırı ilgiden ve yorgun olmasından dolayı sahneden indikten sonra annesinin sırtına binerek salona filmi izlemeye gitti.
Galaya katılan yüzlerce Adanalı, Kore'ye giden binlerce Türk askerinden birisi olan Astsubay Süleyman Dilbirliği ve soğukta, donmak üzere bulup ölümden kurtardığı Koreli minik bir çocuğun sevgi ve bağlılığını anlatan Ayla'nın gerçek kahramanları ile filmi birlikte izledi.
Filmi izlemeye birkaç Kore gazisi de katılırken, Ayla'nın uluslararası yolculuğu Kasım ve Aralık ayı boyunca devam edecek.
(Elif Ayşenur Bay - Serkan Çetinkaya - Süleyman Cenk İdaye /İHA)
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