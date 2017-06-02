Aykut Kocaman Konyaspor'a veda etti

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, futbolcularla vedalaştı.

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, futbolcularla vedalaştı.

Yeni sezonda Fenerbahçe ile anlaştığı uzun süredir konuşulan Teknik Direktör Aykut Kocaman, Konyaspor'un Kayacık Tesisleri'nde bugün yapılan antrenman sonrası futbolcularla vedalaştı. Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile oynanacak maçta son kez takımın başında olması beklenen Aykut Kocaman'ın futbolculara yaptığı veda konuşmasında, ailesinden 3 yıldır uzakta olduğunu gerekçesiyle bu kararı aldığını söylediği öğrenildi.

28 Ekim 2014 tarihinde Konyaspor'un başına geçen Aykut Kocaman yeşil-beyazlı takımın tarihinde ilk kez Türkiye Kupasını almasını sağladı. 2015-2016 sezonunu 3. sırada 66 puanla tamamlayan yeşil-beyazlılar UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ederek, adını Avrupa'da da duyurmuş oldu.

(H.İbrahim Parlak /İHA)