14.11.2017 23:04 Aykut Kocaman futbolun bilimden faydalandığını vurguladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, yapay zeka konusunun ele alındığı Watson İstanbul Summit 2017'de konuştu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, yapay zeka konusunun ele alındığı Watson İstanbul Summit 2017'de konuştu.

IBM Türkiye tarafından düzenlenen ve yapay zeka konusunun ele alındığı Watson İstanbul Summit 2017 bin 500 kişinin katılımıyla Volkswagen Arena'da gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, açıklamalarda bulundu.

Aykut Kocaman, futbolun bilimden faydalandığını ve bu sayede birçok önemli bileşeni bir arada barındırdığına değindi. Bu bileşenlerin arasında yer alan teknik veri, taktiksel veri ve en önemlisi de insan faktörünün ne kadar önemli olduğunu anlatan Kocaman, teknolojiyi kullanarak bu bilinmeyenleri olabildiğince anlamlandırıp azaltmanın ne kadar kıymetli olduğunu belitti. Aykut Kocaman, futbolun içerisinde yer alan verileri ekibiyle birlikte oldukça yoğun olarak inceleyip analiz ederek bu bilinmeyenlerin seviyesini nasıl daha az ve iyi hale getirebileceği konusunda her geçen gün daha çok çalıştıklarını da sözlerine ekledi.



