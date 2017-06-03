Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Aykut Kocaman Fenerbahçe'de!
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Aykut Kocaman Fenerbahçe'de!

Konyaspor yönetimi, Fenerbahçe'ye gitmek için izin isteyen Aykut Kocaman'la yolların ayrıldığını açıkladı.

Konyaspor, Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'ye gitmek için yönetimden izin istediğini ve ısrarının üzerine 2018'e kadar sözleşmesi olmasına rağmen izin verildiğini duyurdu.

AZİZ YILDIRIM PAZARTESİ DEMİŞTİ

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, bugün gerçekleştirilen mali kongrede 4 teknik direktörle görüştüklerini ve yeni hocanın pazaetesi günü açıklanacağını söylemişti. 

Ancak Konyaspor'un bu açıklamasıyla Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü de belli oldu. Konyaspor, bir nevi Fenerbahçe'nin hocasını Aziz Yıldırım'dan önce açıkladı.

KONYASPOR RESMİ SİTESİNDEN AÇIKLADI

"28 Ekim 2014'ten bu yana beraber çalıştığımız teknik direktörümüz Aykut Kocaman dün futbol komitemizle bir araya gelerek Fenerbahçe Kulübüne gitmek üzere izin istemiştir.

Futbol komitemiz konuyu bugün toplanan yönetim kurulumuza götürmüş ve dün gerçekleşen görüşmenin detayları ele alınmıştır. Yönetim Kurulumuz hocamızın bu talebini anlayışla karşılamıştır.

Bilindiği üzere sayın hocamızın 2018'e kadar kulübümüzle sözleşmesi bulunmaktadır. Yönetim Kurulumuz ve camiamız bu süreçte kendisinin uzun yıllar Konyaspor'da görev yapması yönünde irade koymuştur. Fakat hocamızın ayrılma konusunda ısrarı üzerine böyle bir karar alınmıştır.

Kendisine, şehrimize yaşattığı bu gurur ve üstün başarı için teşekkür ediyoruz. Hocamıza yeni görevinde ve hayatında başarı, sağlık, mutluluk diliyoruz."

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Aykut Kocaman Fenerbahçe'de!
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun skandal 'Gezi' mesajına tepki
Ligden düşen son takım Rizespor oldu
Şampiyon şov yaptı! 4-0
Fenerbahçe ligi üçüncü bitirdi
Boğaz'da feci kaza! İki kişinin bacakları koptu
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Boğaz'da feci kaza! İki kişinin bacakları koptu
Boğaz'da feci kaza! İki kişinin bacakları koptu
Almanya'da terör tehdidiyle ara verilen festivale devam edilecek
Almanya'da terör tehdidiyle ara verilen festivale devam edilecek
Rusya'dan S400 alımında sona doğru
Rusya'dan S400 alımında sona doğru
Şiraz'da patlama: 39 yaralı
Şiraz'da patlama: 39 yaralı
Enes Kanter'in babası gözaltında
Enes Kanter'in babası gözaltında
İkiyaka dağlarında teröristlerin silah deposu bulundu
İkiyaka dağlarında teröristlerin silah deposu bulundu
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Aykut Kocaman Fenerbahçe'de!
Aykut Kocaman Fenerbahçe'de!
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun skandal 'Gezi' mesajına tepki
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun skandal 'Gezi' mesajına tepki
Ligden düşen son takım Rizespor oldu
Ligden düşen son takım Rizespor oldu
Şampiyon şov yaptı! 4-0
Şampiyon şov yaptı! 4-0
Fenerbahçe ligi üçüncü bitirdi
Fenerbahçe ligi üçüncü bitirdi
Boğaz'da feci kaza! İki kişinin bacakları koptu
Boğaz'da feci kaza! İki kişinin bacakları koptu
Demba Ba önce tekbir getirip sonra 3'lü çektirdi
Demba Ba önce tekbir getirip sonra 3'lü çektirdi
DEAŞ'lı teröristlerin eylem hazırlığı görüntüleri ortaya çıktı
DEAŞ'lı teröristlerin eylem hazırlığı görüntüleri ortaya çıktı
5 yıldızlı otelin hamamında yangın paniği
5 yıldızlı otelin hamamında yangın paniği
13. kattan düşen işçi hayatını kaybetti
13. kattan düşen işçi hayatını kaybetti
CHP helikopter kazası için araştırma önergesi verecek
CHP helikopter kazası için araştırma önergesi verecek
Ağaoğlu: 'Olimpiyatlara Samsun'dan sporcu gidecek'
Ağaoğlu: 'Olimpiyatlara Samsun'dan sporcu gidecek'

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English