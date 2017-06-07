Aykut Kocaman'dan Başkan Akyürek'e veda ziyareti

Konyaspor'a tarihinde ilk kez Avrupa kupası heyecanı yaşatan ve Türkiye Kupası'nı kazandıran Aykut Kocaman, Konyaspor Başkanı Ahmet Şan ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek'e veda ziyaretinde bulundu.

Konyaspor'a tarihinde ilk kez Avrupa kupası heyecanı yaşatan ve Türkiye Kupası'nı kazandıran Aykut Kocaman, Konyaspor Başkanı Ahmet Şan ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek'e veda ziyaretinde bulundu.

Konyaspor Başkanı Ahmet Şan ve yöneticilerin de katıldığı ziyarette Aykut Kocaman'a hizmetleri için teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, "Aykut hoca, Konya ile mantık olarak çok bütünleşmişti. Konyaspor çok önemli bir noktaya geldi. Bu yeni dönemin hem Konyaspor hem de Aykut Hoca için güzelliklere vesile olmasını diliyorum" dedi.

Aykut Kocaman da kendisini Konyaspor ailesine ait hissettiğini, bunun ayrıldıktan sonra da devam edeceğini belirterek, "Dileğim, Konyaspor'un hep üstüne koyarak giden, Anadolu'daki örnek kulüplerden biri haline gelmesi ve bunu sürdürülebilir hale getirmesidir. Büyükşehir Belediye Başkanımıza başta yeni stadyumu şehre kazandırması olmak üzere, yeni antrenman sahalarının yapılması, takımın şehirle bütünleşmesine yaptığı katkı ve her zaman verdiği büyük desteklerden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Akyürek, ziyaretin sonunda Aykut Kocaman'a çini sikke ve mesnevi hediye etti.

