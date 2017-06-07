Aykut Kocaman'a vefalı veda

Teknik Direktör Aykut Kocaman, Atiker Konyaspor'a sevgi gösterileri ile veda etti.

Teknik Direktör Aykut Kocaman, Atiker Konyaspor'a sevgi gösterileri ile veda etti.

52 yaşındaki teknik adam, bugün düzenlenen basın toplantısı ile Atiker Konyaspor'a veda etti. Kocaman, toplantının ardından kendisini bekleyen taraftarlara veda etmek için dışarı çıktı. Konyasporlu taraftarlar başarılı teknik adamı adeta çiçek yağmuruna tutarken, tezahüratlarla kendisine veda etti. Bu sırada omuzlara alınan Kocaman, taraftarlara teşekkür etti.

Aykut Kocaman yönetimindeki Atiker Konyaspor, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürme başarısı göstermişti.

