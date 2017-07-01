Aykut Kocaman'a sevgi seli

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'a Düzce Topuk Yaylası'nda büyük ilgi gösterildi. Kocaman, antrenman sonrasında taraftarların formalarını imzaladı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'a Düzce Topuk Yaylası'nda büyük ilgi gösterildi. Kocaman, antrenman sonrasında taraftarların formalarını imzaladı.

Fenerbahçe'nin kamp yapmak için geldiği Düzce Topuk Yaylası'na Fenerbahçeli taraftarlar akın etti. Sarı-lacivertli taraftarlar antrenman boyunca Kocaman lehine tezahüratlar yaptı. İdmanın sonunda sarı-lacivertli renklere gönül verenler, takımı ve Aykut Kocaman'ı tribünlere çağırdı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Kocaman, tribünde bulunan taraftarların formalarını imzaladı.

(Ali Yıldız - Bozhan Memiş / İHA)