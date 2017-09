09.09.2017 16:41 'Ayılı karikatür'ün yer aldığı sayfa imha edildi

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş, Türkçe 6. sınıf kitabında bir ayının el hareketi yaptığı karikatürün yorumlanmasının istendiği sayfanın imha edilmesi gerektiği konusunda talimat gönderdiklerini belirterek, 'Bütün il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerimiz öğrencilere dağıtılmak üzere hazır bekletilen kitaplardan Türkçe 6. sınıf kitaplarından sayfa 13'ü imha etmiş durumdalar. Öğrencilerimizin eline gitmeyecek' dedi. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş, Türkçe 6. sınıf kitabında bir ayının el hareketi yaptığı karikatürün yorumlanmasının istendiği sayfanın imha edilmesi gerektiği konusunda talimat gönderdiklerini belirterek, "Bütün il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerimiz öğrencilere dağıtılmak üzere hazır bekletilen kitaplardan Türkçe 6. sınıf kitaplarından sayfa 13'ü imha etmiş durumdalar. Öğrencilerimizin eline gitmeyecek" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş, Başkent Öğretmenevi'nde düzenlediği basın toplantısında yenilenen öğretim programlarına ilişkin kamuoyunun gündeminde olan konularla ilgili açıklamalarda bulundu. Durmuş, "9. 10. 11. 12. sınıflarda 3 ana kavram öbeğinde biyoloji bugünkü gelişim süreci içinde vardığı noktada neyse o çerçevede insan doğa teknoloji üçgenini anlatıyoruz. Burada biyoteknoloji ve genetik özellikle çok önem verdiğimiz bir alan dünyada da yükselen bir alandır. Türk Dili Edebiyatında bilimsel makale yazma yeterliliği kazandırıyoruz. 10'uncu sınıf felsefe dersinde metodolojiyi öğretiyoruz. Usul mantık bilgisi öğretiyoruz. Ardından 11'inci sınıfa geçtiği zaman da felsefe dersinde ontoloji çerçevesinde çocuk tüm varlığa dair açıklamaları modelleri teorileri görüyor anlıyor biliyor" ifadelerini kullandı.



"SAYFADA RESİM PUL KADAR BİR YERE SAHİP"

Türkçe 6. sınıf kitabında bir ayının el hareketi yaptığı karikatürün yorumlanmasının istendiği ve bu sayfanın imhası yönünde bir talimatın olup olmadığının ve karikatürü çizen Selçuk Erdem'in "Bana sorsaydınız okul kitabı için uygun olmadığını söylerdim" ifadelerinin sorulması üzerine, kitapların incelenme süreçleriyle ilgili bilgi veren Durmuş, "Öncelikle kitabın ön incelemesini yapıyoruz. Yazarlarının yazar olarak yetkinliğine bakıyoruz. En az lisans mezunu olmasını bekliyoruz. Ön inceleme aşamasında bu şartlar varsa kitap isimsiz, yazar isimleri kapalı, yani kimliksiz bir şekilde kod verilerek sistemde gizli odaya alınır. Gizli odada yayıncı meslek örgütlerinden gelen temsilcilerle beraber bir yazılımımız vardır. Bu yazılımımızdan her bir kitap için 6 tane incelemeci atanır. 6 incelemecinin birisi Türk dili açısından denetler kitabı, birisi grafik tasarım açısından, ikisi o alandan en az 10 yıllık öğretmenlik yapmış kişidir, diğer ikisi de en az o alandan doktorası olan akademik kimlikli kişilerdir. Bu 6 incelemeci hangi kitabı incelediğini bilmeden bağımsız olarak incelemeyi yapıyorlar. 1 ay sonra Talim ve Terbiye Kurulu binasına geliyorlar o gün onları bir odaya alıyoruz. 6 incelemecinin 6 ayrı raporu tek raporda birleşiyor. Raporlar birleştikten sonra gizli şekilde puan kullanır. 0,2,3 puanlarından birisini verir. 4 alanda puan verilir. Toplamda 8 puan alması lazım. Bu kitap 8 puan alamamış. Böyle bir durumda yayıncının itiraz paneli dediğimiz panel süreci vardır. Yayıncı itiraz paneline başvurmuş ama 1'inci turda kimse 13'üncü sayfaya dair bir eleştiride bulunmamış. Kitabı biz yazmadık bir özel yayın evi yazıyor. 6 incelemeci görmedi, yazar koyarken görmedi, kurul da biz de görmedik ama reddettik. Sonra itiraz paneline geliyor. Sayfada resim pul kadar bir yere sahip. İtiraz panelindeki 4 arkadaşımız da görmemiş. İtiraz panelinde yayınevinin itiraz ettiği konularda haklı bulunmuş ikinci bir oylama yapılmış o oylamada bu kez puan almış ve geçmiş. Puan alıp geçince kitap ihaleye girme hakkı kazanır" diye konuştu.



"TÜRKÇE 6'NCI SINIF KİTAPLARINDAN SAYFA 13'Ü İMHA ETMİŞ DURUMDALAR"

Bir karikatürün herhangi bir telif hakkının kontrol edilmesinin gerekip gerekmediği sorusuna Durmuş, şunları kaydetti:

"Hazırlayan firmanın malı bu telif hakları ona ait. Telife dair sorunlar da ona ait. Burada Selçuk Erdem bu eserini yayınevi izinsiz kullandı diye dava açabilir. Yayıneviyle onun arasında olan bir şey var. Eserlerin telifle alakalı haklarının eda edilmiş olması yayınevinin sorumluluğundadır. Bu kitabı biz almıyoruz Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü alıyor kurum olarak MEB'in kurumu. 450 noktaya dağıtmış. Bu hatayı bizim oradaki arkadaşlarımız bize intikal ettiği andan itibaren biz hemen şu tedbiri aldık; 1,5 milyona yakın kitaptan bahsediyoruz. Bu kitapların toplatılıp imha edilmesi anlamlı bir şey değil, büyük bir kamu zararı. Bu sayfanın imha edilmesi gerekiyor diye arkadaşlarımıza talimat gönderdik. Bütün il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerimiz öğrencilere dağıtılmak üzere hazır bekletilen kitaplardan Türkçe 6'nvı sınıf kitaplarından sayfa 13'ü imha etmiş durumdalar. Öğrencilerimizin eline gitmeyecek. İmha süreci pazartesi günü tamamlanmış olduğunda bize bilgi geldiğinde Talim Terbiye Kurulu olarak gözümüzden kaçtığı için özür yayınlayacağız. Bu özür somut olarak gözümüzden kaçtığı için bir özürdür. Yoksa bizim sorumluluğumuz aslında son tahlilde yok. Yayınevi burada kendi borcunu yeterince eda etmemiş demektir. Biz bu sene toplam özel sektörden ve devletten 190 milyon küsur kitap almışız, 520 çeşit kitap almışız. Bu kitaplardan birisi bu 13'üncü sayfayı imha ettik yerine sayfa göndermeyeceğiz. EBA'ya yükleyeceğiz. Öğretmen arkadaşlarımız öğrencileriyle beraber çalışma yaparlarken kullanacakları malzemeyi EBA'ya yükleyeceğiz. 1 sayfayı imha etmiş olacağız sadece."

CHP'li Lale Karabıyık'ın 9'uncu sınıf tarih kitabının iki kez basıldığı ve yaklaşık 600 bin kitabın imha edildiği iddiasına ilişkin Durmuş, "İddia edene delil getirmek düşer. Sayın vekil delil getirsin ondan sonra konuşalım. Yok öyle bir şey çünkü" cevabını verdi.



"HİÇBİR ACI YARIŞTIRILMAZ"

Yenilenen ders kitaplarında 15 Temmuz'un Çanakkale Zaferi ve Kurtuluş Savaşı'ndan daha fazla yer aldığına yönelik eleştirilerin olduğu sorusuna Durmuş, "Hiçbir acı yarıştırılmaz. Bizim hiçbir zaferimiz de, hiçbir şehidimiz de, gazimiz de birbirleriyle yarıştırılacak şeyler değildir. Bunların hepsi bizimdir. Somuttan soyuta, yakından uzağa ilkesi var. 15 Temmuz 2016 tarihi şu anda 1'inci sınıfa başlayan çocuklar için bile olsa sadece 1 yıllık mesafesinde. 15 Temmuz 2016'da yaşamış olduğumuz derin acı hepimizin acısıdır. 1918'de, 1800'lerde, 1700'lerde, 1600'lerde ilk insandan bugüne kadar yaşanan bütün acılarımız bizim acılarımızdır. Biz burada acılar yarıştırmıyoruz. Acıları yarıştırıcı ifadeleri kullanmayı kesinlikle uygun görmüyorum. Bu çok yanlış bir şey. Bu türden tavır alış insanlar arasında bölünmelere sebep olur. Biz köprüler kurmalıyız. Bu vatan bizim, bu vatanın her bir ferdi, taşı toprağı, bu vatanın bütün şehitleri bizim. Bu vatandaki bütün zaferlerde hezimetler de bizim. 15 Temmuz'u daha çok andınız, ötekisini daha az andınız yok öyle bir şey. Bizim yaptığımız sadece şu; 15 Temmuz 2016'yı da programlara koyduk. Anlatırken buradan geriye doğru gidiyoruz. İlkokul ortaokul buradan geriye doğru gitmek demektir. Biz 9'uncu sınıfta tarihe girmeye başlıyoruz orada da ilk Türk tarihinden başlayıp bugüne geliyoruz. İlkokulda yakından uzağa 2016'dan geriye geliyoruz. Hiçbirini de yarıştırmıyoruz. Bunu bir daha herhangi birisinin söylemesini çok ayıplarım" değerlendirmesinde bulundu.

Programlardaki yenilikleri de anlatan Alpaslan Durmuş, hayat bilgisindeki evimde hayat, okulumda hayat, ülkemde hayat, doğada hayat, sağlıklı hayat, güvenli hayat başlıklarının çocuğu hayata hazırladığını anlattı. Durmuş, "Müzikte çocuğunuz 3 tane temel odak üzerinden yürüyor. Dinleme, söyleme. Bizim türkülerimizi öğreniyor çocuğumuz bir taraftan 'Minnet eylemem', bir taraftan 'Olmaz ilaç sine-i sad pareme' diyor, bir taraftan da 'Oynama şıkıdım şıkıdım' diyor. Bütün müzikleri tanıyor dinliyor. Başta ülkemiz olmak üzere doğudan batıya kuzeyden güneye bütün dünya müziklerine her yıl birisine odaklanıyor bir arşiv oluşturuyor" açıklamasında bulundu.

Durmuş, 51 tane programın izleme değerlendirmesini de yaptıklarını sözlerine ekledi.

Bundan sonra ders kitapların kuşe kağıda basılacağına ilişkin haberlerle ilgili Durmuş, "Bundan sonra 2018-2019'dan itibaren bütün kitaplar kuşe olacakmış gibi cümle vardı. O cümle teknik olarak da bilgi olarak da yanlış" dedi.

Toplantıda basın mensupları 2017-2018 eğitim öğretim yılı için yenilenen programlar çerçevesinde basılan kitaplardan da görüntü aldı.

(Pelin Üzek Kılıç - Nurullah Geylani/İHA)