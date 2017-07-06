Ayı saldırısı kamerada

Ayı kamyonete böyle saldırdı.

Ayı kamyonete böyle saldırdı.

Alaska'da ormanlık yolda bir ayı gören şahıs, hemen cep telefonuyla o anları kayda aldı. Aracı fark edince yol kenarına gizlenen ayı ise, ardından hızla saldırıya geçti. Kamyonette kısa süreli bir panik yaşanırken, sürücü gaza bastı ve olay yerinden uzaklaştı. Araca yetişemeyen öfkeli ayı da arakadan bakmakla yetindi.

