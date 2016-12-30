30.12.2016 10:30 Ayhan yeni yıla barış diledi

Şanlıurfa'nın Akçakale İlçe Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, 2017'nin, tüm dünyada barış, huzur ve kardeşliğin egemen olduğu bir yıl olmasını diledi. Şanlıurfa'nın Akçakale İlçe Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, 2017'nin, tüm dünyada barış, huzur ve kardeşliğin egemen olduğu bir yıl olmasını diledi.



Yayınladığı yeni yıl mesajında, geride kalan 2016 yılının, 15 Temmuz hain darbe girişimi, terör saldırıları ve bölge ülkelerinde yaşanan acı olaylarla hatırlanacağını belirten Ayhan, "Bu acı olaylarda kaybettiğimiz şehitlerimizi asla unutmayacağız. Onları her zaman rahmetle ve minnetle anmaya devam edeceğiz" dedi.



Yeni yılda, bölge ülkelerinde yaşanan acıların sona ermesi temennisinde bulunan Ayhan, "Yeni yılın ülkemize, milletimize, tüm insanlığa, huzur, sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini diliyorum. Milletimizin yeni yılını en içten duygularımla kutluyorum" ifadelerini kullandı.



Belediye olarak, geride kalan yılda Akçakale için çok önemli hizmetler gerçekleştirdiklerinin de altını çizen Ayhan, "Hizmet etmekten gurur duyduğumuz Akçakale halkının yaşam standartlarını hak ettiği düzeye çıkarabilme adına çalışmalarımızı yeni yılda da büyük bir azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Yeni yılda yeni atılımlar, yeni projeler ve yeni adımlarla yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

