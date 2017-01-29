Ayhan Bilgen mahkemeye sevk edildi

Ankara'da gözaltına alınarak Diyarbakır'a getirilen HDP Kars Milletvekili ve Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen, savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Ankara'da gözaltına alınarak Diyarbakır'a getirilen HDP Kars Milletvekili ve Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen, savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde sabah saatlerinde Ankara Esenboğa Havaalanı'nda gözaltına alınarak Diyarbakır'a getirilen HDP Kars Milletvekili ve Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi. Bilgen, Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
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