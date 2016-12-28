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AYESOB Başkanı Çetindoğan: Esnaf Hayal Kırıklığına Uğratıldı
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AYESOB Başkanı Çetindoğan: Esnaf Hayal Kırıklığına Uğratıldı

Aydın Esnaf Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Selahittin Çetindoğan, KOSGEB aracılığı verilecek olan faizsiz kredi desteğine başvuran binerce esnafın hayal kırıklığına uğradığını söyledi. Ülke genelinde yaşanan bu durumun düzeltilmesi gerektiğini belirten Başkan Çetindoğan, 'Maalesef dağ fare doğurdu. Hükümetin krediden faydalanacak kişi sayısını arttırması ülkenin ve esnafın hayrına olacaktır' dedi.

Aydın Esnaf Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Selahittin Çetindoğan, KOSGEB aracılığı verilecek olan faizsiz kredi desteğine başvuran binerce esnafın hayal kırıklığına uğradığını söyledi. Ülke genelinde yaşanan bu durumun düzeltilmesi gerektiğini belirten Başkan Çetindoğan, "Maalesef dağ fare doğurdu. Hükümetin krediden faydalanacak kişi sayısını arttırması ülkenin ve esnafın hayrına olacaktır" dedi.

Esnafa verilen vaatlerin her zaman olduğu gibi yine boş çıktığını ifade eden AYESOB Başkanı Selahittin Çetindoğan "En son KOSGEB aracılığıyla 50.000 TL faizsiz kredinin verileceği Sayın Başbakanımız tarafından açıklanmıştı. Günlerdir KOSGEB kredilerinin küçük esnaf ve sanatkara verilebilmesi için yapmış olduğumuz mücadele maalesef sonuçsuz kaldı. KOSGEB'in 50 bin TL'lik faizsiz kredisine müracaat eden esnafın yapılan açıklamalar sonucunda hayal kırıklığına uğradı. Zor durumda olan esnafımız büyük bir ümitle faizsiz krediye hücum etti. Ancak sonuçlar açıklanınca herkes hüsrana uğradı" dedi.

Bu krediyi almak için umutlanıp emek veren Aydın'daki esnafların bütün hayallerinin suya düştüğünü ifade eden Başkan Çetindoğan, "Aydın için net rakamlar açıklanmasa da ülke genelindeki yaklaşık 250 bin müracaatın sadece 15 bini destekleneceği açıklandı. Bu durumda bu krediyi almaya hak kazanan kişilerin büyük bir kısmının ticari işletmeler olduğu gerçeği karşında maalesef esnafımız yeni bir hayal kırıklığı daha yaşamıştır. Yani; Dağ fare doğurmuştur. Büyüklerimizin, Hükümetimizin konu ile ilgili yeni bir çalışma yapması küçük esnaf ve sanatkarımızın hayrına olacağı bir gerçektir" diyerek desteklenecek esnaf ve sanatkar sayısının arttırılmasını istedi.
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