Aydınlı öğretmen NASA'da astronot eğitimine gidecek

Aydınlı fizik öğretmeni Erkan Akar, dünya genelinde yaklaşık 4 bin kişinin başvurduğu NASA'da 50 kişiye verilecek astronot eğitimine Türkiye'den katılmaya hak kazanan iki eğitimciden birisi oldu.

Aydınlı fizik öğretmeni Erkan Akar, dünya genelinde yaklaşık 4 bin kişinin başvurduğu NASA'da 50 kişiye verilecek astronot eğitimine Türkiye'den katılmaya hak kazanan iki eğitimciden birisi oldu.

Efeler Emel-Mustafa Uşaklı Anadolu Lisesi fizik öğretmeni Erkan Akar, ABD Uzay ve Roket Üssünde Fen Bilimleri-Teknoloji-Mühendislik-Matematik Eğiticileri (STEM) için düzenlenecek olan Uzay Akademisi (HESA 2017) programına Türkiye'den İzmirli fen bilgisi öğretmeni Emre Uygur ile birlikte katılacak. Akar ve Uygur dünya genelinde 4 bine yakın kişinin başvurduğu eğitim kapsamında 21-27 Haziran 2017 tarihleri arasında 5 gün uzay ve astronomi eğitimi alacak.

Uzay Akademisi 2017 programına Türkiye'den katılmaya hak kazanan iki eğiticiden biri olan Akar, Aydın Milli Eğitim Müdürlüğünde İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Güder ve STEM Koordinatörü Murat Yusufoğlu ile birlikte düzenlediği basın toplantısı ile program hakkında bilgi verdi.

STEM Koordinatörü Murat Yusufoğlu, teknoloji ve bilimin hızla ilerlediğini kaydederek, "Amacımız öğrencilerin bugün dünyada artık teknoloji alanında bilişim alanında mühendislik alanında oldukça ciddi bir ilerleme var. Bu ilerlemenin sonucunda da yapılabilecek birçok aşama var ve bu aşamalarda da STEM öğrencilere çok ciddi bir yetenek kazandırıyor" dedi.

Binlerce kişi arasında daha ilk başvurusunda bu önemli fırsatı yakalayan fizik öğretmeni Erkan Akar ise, "Hedefimiz bu program sayesinde geleceğin mühendislerini ve bilim insanlarını keşfedebilmek, onların bu alanlara yönlenmesini sağlayabilmek. Bu programa Türkiye'den başvurdum. Başvuru sayısının yüksek olduğunu tahmin ediyorum, çünkü kesin veriye dönük bir sayı yok. Bu işin kabulünde yalnızca Türkiye'den iki kişi olduğunu biliyorum. Sonuçta sizin online bir başvuru yapmış olduğunuz 13 sayfalık bir formu doldurmanız ve en önemlisi son üç soruya karşı tarafın ilgisini çekecek bir cevaplar verebilmeniz" şeklinde konuştu.

Türkiye'ye dönünce elde ettiği bilgileri proje ekibi ve öğrencileriyle paylaşarak fizik, kimya ve biyoloji alanlarında öğrencilerin sıkça karşılaştıkları "Neden anlamıyorum" korkusunu yenmeyi hedeflediklerini kaydeden Akar, sözlerine şöyle devam etti:

"Ben dönünce ne yapacağım. Öncelikle uluslararası bir kültürle tanışmış olacağım orada. Farklı dünyanın farklı yerlerinden gelen hemen hemen aklınıza gelebilecek her ülkeden katılımlar olacak. Orada bir dostluk kuracağız öncelikle. Onların kendi ülkelerinde yapmış oldukları çalışmaları öğrenmiş olacağım. Gün içinde interaktif olarak onlarla çalışacağız. Dolayısıyla onların projelerini onların yaptıklarını kendi içime alacağım. Bu emaneti en azından uygun yapılabilir olanlarını Aydın ilindeki önce birimimize arkasından okullarımıza entegre etmeye çalışacağız. Uzun vadede ise özellikle fen bilimleri yani fizik, kimya, biyoloji alanında bizim kendi öğrencilerimizde de gördüğümüz hevessizlik, 'yapamıyorum' korkusunu, 'anlamıyorum' korkusunu bu sayede değişik tekniklerle değişik yöntemlerle aşabilmeyi hedefliyorum."

Beş günlük eğitim süresince dünya ülkelerinde 50 kişi ile birlikte eğitim alacağını belirten Akar, "Oraya 21 Haziran tarihinde gideceğim, 27 Haziran tarihinde geri döneceğim. Beş günlük yoğunlaştırılmış bir astronot eğitimi olacak. Dünyadan 50 kişi ile birlikte olacağım. Türkiye'den 2 kişi ile birlikte olacağım. Ben ve bir arkadaşım daha var, onunla birlikte olacağız. Eğitimde bir simülasyon olarak, uzay mekiğini kullanma, yer çekimsiz ortamda yeme içme ve tuvalet ihtiyacının nasıl yapılabileceğini yaşama, bir uzay mekiği tasarlama, uzay roketi tasarlama ve tasarımda karşılaşabileceğimiz zorlukları oradaki uzmanlarla ve ekibinizdeki insanlarla aşmayı becerebilme. Bu eğitimimiz sonunda bir sertifikasyonumuz olacaktır. Hatta şunu da söyleyeyim, isteyen katılımcılara kreditasyon dediğimiz yani istiyorlarsa böyle bir eğitim aldıklarını belirten bir kredi derecelendirilmesi ve sertifikasyon verilmekte. Bunu nasıl değerlendirebilirsiniz, doktora veya yüksek lisans yapacağınız zaman değerlendirebilirsiniz" diye konuştu.



EĞİTİMİNİ ALACAK AMA ASTRONOT OLAMAYACAK

Eğitimin ardından uzaya gidip gitmeyeceği sorulan Erkan Akar, sağlık nedenleriyle bu hayalini gerçekleştiremeyeceğini söyledi. Dişlerindeki dolgunun astronot olmasına engel olduğuna dikkat çeken Akar, Aydın'dan veya Türkiye'den bir astronot çıkartabilme şansını yakalamanın en büyük hayali olduğunu sözlerine ekledi.

(Onur Durmuş /İHA)