Aydınlatma çalışması için gelen aracı yaktılar

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 3 kişi, aydınlatma çalışması için gelen Dicle Elektrik Dağıtıma ait aracı, üzerine benzin dökerek ateşe verdi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 3 kişi, aydınlatma çalışması için gelen Dicle Elektrik Dağıtıma ait aracı, üzerine benzin dökerek ateşe verdi.

Olay, merkez Bağlar ilçesi Fatih Mahallesi 93. Sokakta meydana geldi. Aydınlatma çalışması için bölgeye gelen Dicle Elektrik Dağıtım aracı, kimliği belirsiz 3 kişi tarafından durduruldu. Araçtakileri indiren şahıslar, ellerindeki bidonlarda bulunan benzini aracın içerisine dökerek ateşe verdi. Çevrede bulunanların haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kullanılamaz hale gelen araç, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Emrah Kızıl / İHA)