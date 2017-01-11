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Aydın Valiliği'nden Vatan Partisi'nin etkinliğine izin çıkmadı
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Aydın Valiliği'nden Vatan Partisi'nin etkinliğine izin çıkmadı

Aydın Valiliği, Vatan Partisi (VP) Efeler İlçe Başkanlığı tarafından yapılması planlanan 'Cumhurbaşkanlığı İstemine Hayır' konulu imza kampanyası ve broşür dağıtımına izin vermedi.

Aydın Valiliği, Vatan Partisi (VP) Efeler İlçe Başkanlığı tarafından yapılması planlanan "Cumhurbaşkanlığı İstemine Hayır" konulu imza kampanyası ve broşür dağıtımına izin vermedi.

Aydın Valiliği'nden yapılan konuyla ilgili olarak VP Efeler İlçe Başkanlığı'na gönderilen yazıda; "Vatan Partisi Efeler İlçe Başkanı Saniye Duman'ın 11- 25 Ocak 2017 tarihlerinde 13.00-18.00 saatleri arasında Sevgi Yolu'nda 'Milli Seferberlik için Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet, i görülen lüzum üzerine uygun görülmemiştir" denildi.

VP İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, şu ifadelere yer verildi: "Mecliste maddeleri oylanan başkanlık temelli yeni anayasa girişimine ilişkin partimizin açmak istediği tanıtım masasına Aydın Valiliği tarafından yazılı olarak yasak getirilmiştir. Yasak sonrası, 'başkanlık sistemini' anlatan broşürlerimizi esnaf ve vatandaşlarımıza dağıtma isteğimize ise yine Aydın Valiliği tarafından engel getirilmiştir"
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